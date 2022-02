"Ein echter Münchner": Bayern-Talent Kainz verlängert

Der FC Bayern München hat den Vertrag mit Torhüter Manuel Kainz verlängert. Der Torhüter der zweiten Mannschaft gehört dem Rekordmeister seit 2015 an.

Neun Einsätze in der Regionalliga Bayern absolvierte Kainz in der laufenden Saison, gehörte außerdem bei zehn weiteren Partien dem Kader der Reserve-Mannschaft an. Nun verlängerte er seinen Kontrakt bis 2024, wie der FC Bayern am Freitag bekanntgab. "Manuel ist ein Eigengewächs und ein echter Münchner. Wir freuen uns sehr, dass er seine Entwicklung bei uns fortsetzen und auch die nächsten Jahre für den FC Bayern im Tor stehen wird", sagt Jochen Seitz, Sportlicher Leiter des Campus, in einer Mitteilung des Klubs.

Kainz kam 2015 von Eintracht Freising in den Nachwuchsbereich des FC Bayern, durchlief dort mehrere Jugendmannschaften und stieß im vergangenen Jahr zur zweiten Mannschaft. Wie der 19-Jährige haben zuvor schon die Torhüter Lukas Schneller, Jakob Mayer und Tom Ritzy Hülsmann ihre Arbeitspapiere verlängert. Das chinesische Talent Liu Shaoziyang (18) wurde Anfang der Woche an den österreichischen Bundesligisten Austria Klagenfurt verliehen, um Spielpraxis zu sammeln.

Während Kainz dem Verein erhalten bleibt, haben die Bayern mit Mike Eberhart und Jonathan Nsanzimana zwei Nachwuchsakteure aus der U 19 verlassen. Der 17-jährige Eberhart wechselte in den Nachwuchsbereich des FC Ingolstadt. Nsanzimana (18) ging zum Kooperationsverein Ulm.