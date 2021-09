Ein Dutzend positiver Fälle: Haching muss Spiele verschieben

Das Regionalligaspiel zwischen der SpVgg Unterhaching und dem 1. FC Schweinfurt am kommenden Freitag muss verschoben werden. Der Grund: zu viele corona-positive Hachinger.

Ein Dutzend Spieler der SpVgg wurde positiv auf das Coronavirus getestet, bestätigte der Klub auf Nachfrage der "Süddeutschen Zeitung". Die restlichen Spieler seien mehrfach negativ getestet worden und könnten weiter trainieren.

Dennoch muss der Regionalligist nun zwei weitere Spiele verlegen. Sowohl das für kommenden Freitag angesetzte Heimspiel gegen den 1. FC Schweinfurt als auch die Partie gegen den TSV Buchbach werden verschoben.

Gegen die Schweinfurter tritt das Team von Trainer Sandro Wagner nun am 2. November an, gegen Buchbach wird's am 12. Oktober ernst. Bereits am Wochenende musste das Spiel der Hachinger gegen die SpVgg Bayreuth abgesagt werden.