Ein Duo im Fokus: 1860 blüht unter Giannikis auf

Vor dem Jahreswechsel bestimmte der Abstiegskampf das Tagesgeschäft beim TSV 1860 München. Zwar sind die Löwen auch im Februar längst nicht gerettet, unter dem neuen Trainer Argirios Giannikis besteht allerdings Grund zur Hoffnung.

Sechs Spiele, fünf Niederlagen, und nur drei magere Tore - der Jahresendspurt steht sinnbildlich für das Katastrophen-Jahr 2023 beim TSV 1860 München. Im Sommer noch mit zwei Siegen und der Tabellenführung vielversprechend in die neue Spielzeit gestartet, stellte sich schnell wieder Ernüchterung ein in Giesing, was Anfang Dezember schließlich in der Trennung von Trainer Maurizio Jacobacci mündete.

Nachdem sich auch unter Interimslösung Frank Schmöller keine Besserung einstellen sollte, gingen die Löwen schließlich mit zwei mageren Punkten Polster als Tabellen-15. in die Winterpause - und trafen währenddessen eine offenbar goldrichtige Entscheidung. Denn am 10. Januar übernahm Argirios Giannikis das Zepter an der Grünwalder Straße.

Neues Jahr, neuer Trainer - neues Glück?

Die Bilanz, seit der 43-jährige Trainer die Geschicke leitet: Sechs Spiele, keine Niederlage und elf Tore. Innerhalb kürzester Zeit haben die Münchner wieder in die Spur gefunden und sich Anfang Februar bereits ein Polster von acht Punkten auf die Abstiegszone erarbeitet. Nach dem jüngsten 3:1-Derbysieg gegen den FC Ingolstadt wusste aber auch der Grieche, dass seine Mission noch nicht zu Ende gebracht ist: "Der Weg ist noch lang".

Nichtsdestotrotz dürfen die TSV-Anhänger zuversichtlich nach vorne blicken. Defensiv stehen die Löwen im neuen Jahr stabil - und auch vorne läuft es wieder. Sinnbildlich für die neue Treffsicherheit der Löwen steht ein Name wie kein anderer: Fynn Lakenmacher.

Lakenmacher blüht auf - Guttau genießt Freiheiten

Der Stürmer, der in der Vorsaison immerhin acht Treffer (sechs davon im ersten Halbjahr) markierte, hatte unter Jacobacci einen schweren Stand und netzte bis zum Jahreswechsel nur einmal ein. Unter Giannikis ist Lakenmacher die klare Nummer eins im Sturm - und dankt dies mit bislang drei Toren und vier Vorlagen.

Dass es für den ehemaligen Havelser so gut klappt, liegt auch an seinem Zuarbeiter. Julian Guttau, der im Sommer aus Freiburg kam und unter Jacobacci meist auf den Halbpositionen im Mittelfeld spielte, hat im neuen Jahr bereits vier Scorerpunkte beigesteuert. "Ich habe eine andere Rolle, spiele jetzt ein bisschen zentraler. Ich glaube, dass wir ein paar Stellschrauben geändert haben in unserem Spiel. Wie wir anlaufen, wie wir offensiv spielen wollen - das kommt auch mir zugute", so der 24-Jährige bei MagentaSport, der mehr Freiheiten genießt und "zwischen den Linien schwimmen soll".

"Wir hatten eine längere Phase, in der es nicht so lief. Jetzt aktuell schweben wir auf so einer kleinen Welle, die uns allen guttut. Wir sind einfach glücklich, dass es aktuell so läuft", gab Guttau Einblick. "Ich hoffe, das geht so weiter". Am Sonntag gastiert der seit vier Spielen sieglose Hallesche FC (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Giesing.