Ein "dreckiger Sieg" lässt Regensburg aufatmen

Ein 1:0, das jede Menge Last von den Schultern nimmt: Jahn Regensburg kann doch noch gewinnen - und hat das Saisonziel vor Augen.

"Wir haben diesen Sieg gebraucht." Mersad Selimbegovic unterstrich nach Schlusspfiff am Sonntagnachmittag in Regensburg, wie wichtig der knappe Erfolg über den SC Paderborn für das Selbstvertrauen des SSV Jahn war. Und für das Punktekonto.

Denn nach wochenlangem Abwärtstrend kam das 1:0 definitiv einem klassischen Befreiungsschlag gleich. Zuletzt hatte Selimbegovics Elf am 16. Januar mit 3:0 in Sandhausen gewonnen, seither schmolz der Vorsprung auf Rang 16 von 14 auf schmale sechs Zähler.

Nun sind es wieder deren acht und das Klassenziel scheint in greifbarer Nähe. Auch dank Andreas Albers, der in der 66. Minute mit einem Schuss aus ziemlich spitzem Winkel ins Netz traf und den Heilsbringer gab. Zugleich war es der fünfte Saisontreffer des zuletzt vier Mal in Serie erfolglosen Dänen ("Es war natürlich auch für mich persönlich wichtig"), der für den ersten Jahn-Heimsieg seit November sorgte.

Tor bringt Sicherheit und Pass-Stafetten

Für den erleichterten Trainer Selimbegovic war es ein "dreckiger Sieg", den man an der Donau jedoch liebend gerne in Empfang nahm. "Ich hoffe, dass das ein Befreiungsschlag war", erklärte der Coach, der die Bedeutung des Tores unterstrich: "Mit dem Treffer haben wir an Sicherheit gewonnen. Wie viele Pass-Stafetten wir auf einmal hatten, das ist ein gutes Zeichen."

Die Länderspielpause bietet nun kurz Zeit zur Regeneration, danach soll es möglichst zügig Richtung Klassenerhalt gehen. Vier Punkte fehlen den Oberpfälzern noch bis zum Saisonziel von 40 Punkten. Und vielleicht kehren ja mit dem Heranrücken an diese Marke die Lockerheit und der Spielwitz vom Vorjahr wieder zurück.