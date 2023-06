Ein doppelter Neuanfang: Schönfelder bleibt Regensburger

Verletzungsbedingt konnte Werder-Leihgabe Oscar Schönfelder beim SSV Jahn Regensburg noch kein Pflichtspiel absolvieren. Das soll sich in der kommenden Spielzeit ändern, die Oberpfälzer haben den 22-Jährigen fest verpflichtet.

Im vergangenen Sommer schloss sich Werder Bremens Oscar Schönfelder per Leihe Jahn Regensburg an, um beim damaligen Zweitligisten Spielpraxis zu sammeln. Die abgelaufene Spielzeit lief dann aber für beide Seiten alles andere als gut. Während die Oberpfälzer in die 3. Liga abstiegen, durchlebte der Linksaußen eine lange Leidenszeit. Aufgrund einer schweren Knieverletzung (Kreuzband und Meniskus), die sich der Angreifer kurz nach seiner Ankunft in Regensburg zugezogen hatte, absolvierte der gebürtige Berliner bislang kein Spiel für den Jahn.

Das soll sich nun ändern: Wie die Regensburger am Samstag bekannt gaben, wechselt Schönfelder fest von der Weser in die Oberpfalz, wo der 22-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2025 unterschrieb. Über Transfermodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

Schönfelder: "Habe große Lust darauf, beim Neuanfang mitzuhelfen"

"Seine Qualitäten konnte er bisher verletzungsbedingt noch nicht zeigen, allerdings sind wir überzeugt, dass Oscar nun allen zeigen kann, was in ihm steckt”, erklärte Philipp Hausner, kaufmännischer Geschäftsführer des SSV Jahn über den bereits bekannten Neuzugang, der sich auf seine weitere Zeit in Regensburg freut: "Ich habe große Lust darauf, beim Neuanfang mitzuhelfen. Ich kenne das Umfeld, was definitiv hilft, wieder in einen gewissen Rhythmus zu kommen. Jetzt will ich fit werden und in der neuen Saison voll angreifen."

Schönfelder wurde in der Jugend von Mainz 05 ausgebildet, bevor er sich im Jahr 2020 den Bremern anschloss. Für Werder kam der Offensivmann in der Saison 2021/22 zehnmal in der 2. Bundesliga und einmal im DFB-Pokal zum Einsatz. Nach seiner langen Verletzungspause schaffte es der 22-Jährige bei den Regensburgern am 34. Spieltag gegen Heidenheim erstmals in den Spieltagskader. Nun wagen beide Seiten den Neuanfang.