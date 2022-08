Ein Deutscher Meister für Türkgücü München: Caiuby-Transfer ist fix

Türkgücü München hat am späten Donnerstagabend zwei Neuzugänge verkündet. Heraus sticht sicherlich Caiuby, der mit Bundesliga- und Europacup-Erfahrung glänzen kann. Ünal Tosun hingegen ist beim Regionalligisten bereits bestens bekannt.

Türkgücü München ist mit fünf Punkten aus den ersten fünf Regionalliga-Spielen eher mäßig gestartet. Jetzt kommt aber nochmal richtig Bewegung in den Kader des ehemaligen Drittligisten. Wie der Klub am späten Donnerstagabend bekanntgab, wird Caiuby zu Türkgücü wechseln. Der 34-jährige Brasilianer, der 2009 mit dem VfL Wolfsburg Deutscher Meister wurde, spielte unter anderem 109-mal in der Bundesliga und lief auch achtmal in der Europa League auf.

Nach seinem Abschied vom griechischen Zweitligisten AO Kavala war Caiuby seit Anfang Juli auf Vereinssuche, trainierte zuletzt bei mehreren Vereinen im süddeutschen Raum mit, unter anderem beim VfB Eichstätt (ebenfalls Regionalliga Bayern). Jetzt hat Türkgücü das Rennen gemacht.

In gleichem Atemzug verkündeten die Münchner die Verpflichtung von Ünal Tosun. Ein waschechter Neuzugang ist der 29-jährige Mittelfeldspieler jedoch nicht. Tosun spielte von 2018 bis Juni 2022 schon für Türkgücü, ehe nach dem Zwangsabstieg aus der 3. Liga einiges dafür sprach, dass sich die Wege trennen. Doch jetzt flammt diese sportliche Beziehung erneut auf. Türkgücü gewinnt mit Tosun die Erfahrung von 42 Dritt- und 41 Regionalliga-Spielen.