Ein Deutscher Meister für den CFC: Löwe kehrt zurück nach Chemnitz

Der Chemnitzer FC hat sich noch einmal populär verstärkt. Chris Löwe (33) kehrt nach elf Jahren zurück zu den Himmelblauen. Zudem gab der Verein die Verpflichtung von Lucas Arnold (20) bekannt.

Der Chemnitzer FC hat sich mit Chris Löwe die Dienste eines Deutschen Meisters gesichert. Der Abwehrspieler war nach seinem Engagement bei Dynamo Dresden zuletzt vereinslos. "Ich bin glücklich, wieder in Chemnitz zu sein. Obwohl ich bisher nur Trainingsgast war, hat mich die Mannschaft vom ersten Tag an sehr gut aufgenommen und mir das Gefühl vermittelt, ein fester Bestandteil zu sein. Jetzt freue ich mich auf die anstehenden Aufgaben mit dem Team und will, wie bereits in meiner ersten Zeit, meinen Teil dazu beitragen, mit dem CFC so erfolgreich wie möglich sein", so Löwe in einer Meldung auf der Chemnitzer.

Der 33-Jährige verließ Chemnitz 2011 in Richtung Borussia Dortmund. Mit dem BVB wurde er 2011/12 unter Trainer Jürgen Klopp DFB-Pokal-Sieger und Deutscher Meister. Im Winter 2012 wechselte Löwe nach Kaiserslautern und von dort aus in die Premier League zu Huddersfield. 2019 kehrt er nach Deutschland zurück, wo er bis Saisonwechsel bei Dynamo Dresden unter Vertrag stand.

Mit Löwe unterschrieb der ebenfalls zuletzt vereinslose Lucas Arnold. Der Mittelfeldspieler war bis Ende Juni bei Union Fürstenwalde angestellt, ging den Weg in die Oberliga aber nicht mit. "Lucas und Chris hatten sich bereits in den vergangenen Wochen bei uns fit gehalten und waren fester Bestandteil des Trainingskaders. Beide haben bei den Einheiten einen sehr guten Eindruck hinterlassen und sich perfekt in unsere Mannschaft integriert. Chris mit seiner Erfahrung und Lucas mit seiner großen Einsatzbereitschaft bieten uns in Zukunft weitere Optionen und sind sofort einsatzbereit", erklärt Cheftrainer Christian Tiffert.

Geschäftsführer Sport Marc Arnold ergänzt: "Wir haben gemeinsam mit dem Trainerteam die ersten Spiele unserer Mannschaft analysiert und sind zu der Entscheidung gekommen, uns mit den beiden Spielern zu verstärken. Mit Chris Löwe konnten wir einen erfahrenen Spieler verpflichten, der uns sofort weiterhilft und den Konkurrenzkampf deutlich erhöhen wird." Namensvetter Arnold habe indes in Braunschweig eine sehr gute fußballerische Ausbildung genossen und in Fürstenwalde bereits erste Erfahrungen in der Regionalliga Nordost sammeln können. Mit seinem Ehrgeiz und Entwicklungsfähigkeit habe er das Trainerteam überzeugt. "Beide Spieler passen spielerisch und menschlich sehr gut in das Anforderungsprofil unserer Mannschaft", so Geschäftsführer Arnold weiter.