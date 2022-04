Ein DEL-Klassiker und eine Serie mit Überraschungspotenzial

Auch wenn Mannheim in der Hauptrunde am Ende auf Platz fünf abrutschte - im Halbfinale der DEL-Play-offs treffen jene vier Klubs aufeinander, die weite Teile der Hauptrunde bestimmten. Eine Vorschau ...

Eisbären Berlin (1.) - Adler Mannheim (5.)

Die Ausgangslage: Das Duell Eisbären gegen Adler ist ein echter DEL-Klassiker, stehen sich doch die beiden erfolgreichsten Klubs der Liga-Historie gegenüber. Denn achtmal gewannen die Berliner die Meisterschaft, siebenmal die Mannheimer.

Der Hauptrundenprimus aus der Hauptstadt setzte sich auch im Viertelfinale souverän in drei Spielen durch, die Adler hatten gegen Straubing (3:1) schon etwas mehr Mühe, stürmten aber mit einem 8:3 in Spiel vier letztlich auf eine Euphoriewelle unter die letzten Vier. Ohnehin stabilisierten sich die Kurpfälzer nach der Trennung von Coach Pavel Gross kurz vor Hauptrundenende unter Interimstrainer Bill Stewart.

Die Hauptrunde: Nur den ersten Vergleich verlor der Meister zu Hause mit 0:3. Danach folgten drei Siege für die Hauptstädter - erst erneut zu Hause mit 3:1, dann zweimal in Mannheim mit 3:2 und 4:0.

Die Play-off-Historie: Auch in der Endrunde ist das Duell Eisbären vs. Adler längst ein Klassiker. Siebenmal stand man sich bereits gegenüber, die ersten drei Duell gewannen die Kurpfälzer, darunter das Finale 1998. Dann aber wechselte der Trend, denn die letzten vier Aufeinandertreffen gingen an Berlin, darunter auch die Finals 2005 und 2012.

Letztmals stand man sich 2017 im Viertelfinale gegenüber, nach sieben umkämpften Spielen und zwischenzeitlichem 2:3-Serienrückstand gewannen die Eisbären damals mit 4:3.

Das Personal: Bei den Berlinern startete Nationalspieler Leo Pföderl gegen Köln nach längerer Verletzungspause mit zwei Toren und einer Vorlage fulminant in die Play-offs, musste nach zwei Spielen jedoch schon wieder passen.

Bei den Adlern ist die Saison von Nationalspieler Lean Bergmann aufgrund einer Herzmuskelentzündung bereits zu Ende.

Fazit: Es ist das Duell zwischen Offensive und Defensive. Die Eisbären stehen für zumindest drei starke Offensivreihen, die nur schwer zu stoppen ist. Die Adler dagegen spielen aus einer stabilen, physisch sehr starken Defensive heraus. Es spricht viel für eine enge Serie. Entscheidet die (noch) bessere Form zugunsten des Titelverteidigers?

EHC Red Bull München (2.) - Grizzlys Wolfsburg (3.)

Die Ausgangslage: Kurioserweise entschied sich das Heimrecht zwischen beiden Klubs erst am letzten Hauptrundenspieltag, als München durch ein klares 5:0 gegen Iserlohn noch an Wolfsburg (1:4 gegen Bremerhaven) vorbeizog.

Im Viertelfinale erging es den Grizzlys dann - trotz zunächst verspielter 2:0-Serienführung gegen eben jene Fischtown Pinguins - besser. Als letztes Team zog Wolfsburg am Montag durch ein 2:0 zu Hause in Spiel fünf ins Semifinale ein. Auch München hatte beim 3:1-Serienerfolg gegen Düsseldorf im Viertelfinale ein bisschen mehr Mühe als erwartet.

Die Hauptrunde: Alle vier Spiele waren eng, aber alle vier Spiele gingen an die Niedersachen, die zunächst mit 3:2 und 4:2 in Oberbayern siegten und dann auch mit 4:3 nach Penaltyschießen und 4:3 zu Hause gewannen.

Die Play-off-Historie: Dreimal nacheinander trafen RB und Grizzlys zwischen 2015 und 2017 bislang aufeinander. Erst siegte Wolfsburg 2015 im Viertelfinale per "Sweep" (also mit 4:0). Ein Jahr später revanchierte sich München 2016 im Finale mit 4:0. Und auch 2017 ging das Finale zwischen beiden Klubs an die Süddeutschen (4:1).

Das Personal: Verteidiger Maksymilian Szuber fehlt in Spiel eins gesperrt, Youngster Julian Lutz wiederum befindet sich mit der U-18-Nationalmannschaft in der Vorbereitung auf die Heim-WM in Landshut und Kaufbeuren.

Bei den Grizzlys fehlt ausgerechnet Kapitän Sebastian Furchner, der seine eigentlich noch bis 2023 geplant Karriere aus Gesundheitsgründen ohnehin nach den Play-offs beenden will. Nach einer Verletzung im Kopf- und Nackenbereich ist unklar, ob er in den Play-offs noch einmal zurückkommen kann.

Fazit: Die Form 2022 spricht klar für das Team von Meistertrainer Don Jackson, keine andere Mannschaft war in diesem Jahr so erfolgreich. Doch Vorsicht ist für die Münchner geboten, denn die defensivstarken, gut organisierten Wolfsburger können dem stets offensiv ausgerichteten RB-Team durchaus gefährlich werden, wie die vier Hauptrundensiege verdeutlichten. Ein Weiterkommen des vermeintlichen Außenseiters wäre daher zumindest keine große Überraschung.