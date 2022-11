Ein Dämpfer zum Auftakt: Ecuador war Katar "in allen Bereichen überlegen"

Dem als Gastgeber gesetzten Außenseiter aus Katar war bei seiner WM-Premiere von Beginn an die Unterlegenheit anzumerken. Gegen Ecuador fand das Team zu keinem Zeitpunkt in die Partie.

Die Euphorie war groß in Katar. Bereits eineinhalb Stunden vor Anpfiff des ersten WM-Spiels hatte mit Lichteffekten und Show-Einlagen - etwa eine Gesangseinlage von K-Pop-Sänger Jung Kook sowie ein Auftritt von Hollywood-Star Morgan Freeman waren geboten - die Eröffnungsfeier im Al-Bayd Stadium begonnen. 67.372 Tickets hatte man verkauft, die Veranstalter meldeten ausverkauftes Haus.

"Endlich ist der Tag da, auf den wir so lange gewartet haben", sagte Staatsoberhaupt Tamim bin Hamad Al Thani bei seiner Eröffnungsrede. Auch FIFA-Präsident Gianni Infantino, der vor Turnierstart mit einer kontroversen Pressekonferenz für Aufregung gesorgt hatte, zeigte sich voller Vorfreude. Sein knappes Statement vor Anpfiff: "Lassen wir die Show beginnen!"

Doch bereits kurz nach Anpfiff machte sich beim Gastgeber, der zum ersten Mal in der Geschichte an einer WM teilnimmt, Ernüchterung breit. Mit der ersten Chance sorgte der Gegner aus Ecuador für einen Dämpfer - Enner Valencia traf bereits nach drei Minuten zur frühen Führung für die Südamerikaner.

Ecuador wird mit Fehlerkette eingeladen

Auch wenn der Treffer kurz darauf nach VAR-Eingriff einkassiert worden war, die sportliche Unterlegenheit der überforderten Gastgeber war deutlich zu erkennen. Denn: Dass der 33-jährige Stürmer, der sich beim 2:0-Sieg dennoch mit einem Doppelpack zum Matchwinner krönen konnte, überhaupt so früh zum ersten Mal jubeln konnte, lag an einer Reihe haarsträubender Fehler der Katarer.

Da wäre zum einen die körperliche Unterlegenheit, die den Gastgeber immer wieder zu rüden Fouls zwang - so auch in der zweiten Minute, als Pedro Correia Gegenspieler Moises Caicedo auflaufen hatte lassen, was einen Freistoß zur Folge hatte. Diesen brachte Pervis Estupinan aus knapp 40 Metern in den Strafraum, wo sich Torhüter Saad Al-Sheeb völlig verschätzte und gleich zweimal daneben griff - Felix Torres konnte unbedrängt auf Valencia flanken, der aus kurzer Distanz einköpfen durfte.

Womit auch das zweite Defizit ausgemacht wäre: die fehlende Lufthoheit im Strafraum. Die hatte La Tri früh ausgemacht und das eigene Spiel deshalb auf Flanken aus dem Halbfeld auf das kopfballstarke Sturmduo ausgelegt. Mit Erfolg: Nach dem dann zählenden Treffer zum 1:0 vom Punkt (16.) stand der Kapitän sträflich frei und durfte einköpfen (31.).

Prunkstück der Katarer bleibt blass

Weil dem Team von Felix Sanchez auch im Vorwärtsdrang jegliche Spritzigkeit abging, das Team keine entscheidenden Zweikämpfe gewinnen konnte und auch dem eigentlichen Prunkstück der Mannschaft - das Offensiv-Trio um Star-Spieler Akram Afif - keine zündenden Ideen einfielen, musste der aus Spanien stammende Trainer nach der Spiel anerkennen: "Ecuador hat ein super Spiel gemacht und war uns in allen Bereichen überlegen."

Dass die Euphorie der Heim-WM bereits nach dem ersten Auftritt zu verfliegen droht, unterstrich auch die Reaktion der anwesenden Zuschauer. Bereits zur Pause verließen erste Fans das Stadion, ab der 70. Minute konnte man große Scharen beobachten, die dem Schauplatz den Rücken zukehrten und so für überraschende Bilder sorgten.

Am 2. Spieltag, wenn Katar auf den Senegal trifft (Freitag, 14 Uhr), muss sich das Team von einer anderen Seite zeigen. Sonst droht bereits früh im Turnier das vorzeitige Aus in der Gruppenphase. Zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer: Kurz vor Schluss hatte der eingewechselte Mohammed Muntari die große Chance, zumindest den Anschluss zu erzielen, zielte dabei aber knapp übers Tor (86.). Darauf will sicherlich auch Nationaltrainer Sanchez aufbauen: "Wir hoffen, dass die Leute nach den nächsten Spielen stolzer auf uns sind."