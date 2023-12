Ein Camp für Champs

Ben, Mika, Robin und Pelé werden lebendig. Also quasi. In den kicker-Kids-Fußballcamps mit unserem Kooperationspartner Capelli Sport kannst du sie selbst verkörpern. Wie? Und was in den drei Tagen eines solchen "Trainingslagers" passieren kann, willst du wissen? Dann lies weiter...

Huh, echt gruselig - was für ein fieses Lachen! Aber kein Wunder: Der Typ, der da spricht, ist ja auch gemein. Er ist ein Investor, der auf dem Platz des Sportvereins, auf dem euer Camp stattfindet, ein hypermodernes Trainingszentrum bauen möchte. Hier sind dann nur noch Elitekicker am Start. Doch für die Kinder, die jetzt dort spielen, soll kein Platz mehr sein. Wie unfair!?

Gewinnt zusammen gegen die Heldenauswahl

Aber: Aufgeben gilt nicht. Denn die gute Nachricht lautet, dass du und alle Teilnehmer des Camps es selbst in der Hand, pardon, an den Füßen habt, ob der Geschäftsmann seinen blöden Plan in die Tat umsetzen kann. Es gibt euch nämlich noch eine Chance, und zwar dürft ihr ihm zeigen, wie gut ihr seid. Denn wenn ihr gegen seine "Heldenauswahl", wie er sie nennt und die schon ewig kein Spiel mehr verloren hat, am letzten Tag des Camps die Abschlussspiele in verschiedenen Altersklassen gewinnt, dann rücken auch die Bagger nicht an, und alles darf so bleiben, wie es ist.

Was bedeutet das für dich? Klar, du musst supergut trainieren in diesen drei Tagen, bis es zum spannenden Duell mit diesem mysteriösen Gegner kommt. Wie es ausgeht? Das liegt an euch. Aber was ihr wissen müsst: ihr werdet von zwei super Spezialisten sowie Trainerinnen und Trainern des jeweiligen Klubs, der Gastgeber des Camps ist, bestens vorbereitet - da könnt ihr eigentlich gar nicht verlieren. Bei Janis und Vivien, die das Training hauptsächlich leiten seid ihr bestens aufgehoben: Die haben richtig viel Ahnung vom Fußball, haben sich tolle Übungen ausgedacht und sind auch noch total nett. Wer da nicht Spaß hat, ist doch selbst Schuld, oder nicht?

Wie schlägst du dich in den Wettkämpfen?

Du darfst natürlich ganz viel spielen in kleineren und größeren Teams, zum Beispiel bei der Mini-WM. Und dann gibt's die Wettkämpfe. Bist du so schlau wie Ben und bestehst die Spielmacherprüfung, wenn du auf Lichteffekte reagieren und Pässe sauber spielen musst? Oder kannst du dribbeln wie Mika, so schnell, so trickreich? Und wenn du dann noch so cool bist wie Robin, ist auch die Elfmeter-Challenge gar kein Problem für dich. Dazu gibt's auch noch spannende Passübungen mit dem Reswitch-Leibchen, bei denen du gut mitdenken musst.

Doch weißt du, was das Wichtigste ist, damit der böse Investor wieder verschwindet? Ihr müsst zusammenhalten, ein Team sein, euch gut benehmen, fair sein und alle respektieren, auch die, die nicht so toll spielen wie ihr. Dann habt ihr viel Spaß miteinander. Und auf ein Miteinander sind auch viele Übungen und Spiele ausgelegt. Denn keiner gewinnt allein. das ist es, was Janis beim ersten kicker-Kids-Fußballcamp in Langensendelbach bei Erlangen neulich gehört hat, als er die Jungs und Mädels gefragt hat, was ihnen am wichtigsten ist: "Wir wollen gewinnen!"

Dazu braucht man wiederum auch Pausen, in denen ihr mit Essen und Getränken versorgt werdet. Und weil man mit vollem Magen nicht gleich wieder rumlaufen sollte, gibt's auch noch Spiele und Quizfragen zur Unterhaltung. Wenn ihr alle toll mitmacht, hat die Heldenauswahl vom Investor keine Chance gegen euch. Denn die Champs vom camp sind die kicker Kids. Wetten?