Ein Brüder-Trio fürs Finale? All Blacks setzen auf die Barretts

Allen Unkenrufen zum Trotz steht Neuseeland im Halbfinale der Rugby-WM. Nun wollen die All Blacks mit aller Macht ins Endspiel - auch mit Hilfe eines Brüdertrios.

Stützen der All Blacks: Beauden, Scott und Jordie Barrett (v. l.). Sportsfile via Getty Images

In ihrer Heimat werden die All Blacks wie Götter verehrt, sie genießen Heiligenstatus, entsprechend überschwänglich fallen die Jubelarien bei Erfolgen aus, entsprechend hoch ist die Fallhöhe bei Niederlagen.

Und von Letzteren gab es in den vergangenen Monaten für neuseeländische Verhältnisse reichlich. Unter Headcoach Ian Foster schwächelten die All Blacks, weshalb ihnen kurz vor der WM in Frankreich der Weltmeister-Coach von 2015, Steve Hansen zur Seite gestellt worden war.

Die Panikaktion zeigte zunächst aber keine Wirkung - im Gegenteil. Im Auftaktspiel wurden die All Blacks von Gastgeber Frankreich nach allen Regeln der Kunst zerlegt und mussten mit dem 13:27 nicht nur die erste Vorrundenniederlage bei einer WM quittieren, sondern auch ihre höchste Niederlage der WM-Geschichte. In der Heimat wurden bereits Abgesänge geschrieben, der Nimbus der Supermacht und der Unbesiegbarkeit schien zu Ende zu sein.

Doch Neuseeland steigerte sich im weiteren Turnierverlauf und holte sich spätestens mit dem epischen 28:24-Sieg über den Weltranglistenersten und Topfavoriten Irland seinen Status zurück. Was auch an einem Brüdertrio liegt. Beauden (2012), Scott (2016) und Jordie (2017) Barrett debütierten nach und nach für die All Blacks, seit 2018 gehören sie zur Stammformation.

Beauden ist der Talentierteste aus der Familie Barrett. Der 32-Jährige gewann 2015 den WM-Titel, 2016 und 2017 wurde er zum Weltspieler des Jahres gewählt. Auch beim sich gerade immer weiter zuspitzenden Turnier in Frankreich ist er eine Schlüsselfigur der "Götter in Schwarz".

Gegen Irland verursachte der mit enormem Spielwitz ausgestattete Schlussspieler mit seinen Kicks Chaos beim Gegner. Doch die Show stahl ihm dieses Mal ausgerechnet sein jüngster Bruder Jordie. Der Center behinderte den in der atemraubenden Schlussphase bereits ins Malfeld durchgebrochenen Iren Ronan Kelleher mit einer heroischen Rettungsaktion beim Ablegen und bewahrte die Neuseeländer damit vor dem sicheren Aus - eine Rettungstat für die Ewigkeit.

Foster: "Wir müssen sicherstellen, dass wir bereit sind"

Auch im Halbfinale am Freitagabend (21 Uhr) im Stade de France werden die drei Barretts-Brüder wieder von Beginn an dabei sein und alles dafür tun, um mit den wiedererstarkten All Blacks ins Endspiel einzuziehen. "Wir müssen sicherstellen, dass wir bereit sind", forderte Headcoach Ian Foster: "Wir kennen Argentinien gut, es wird ein intensives Spiel."

Die Statistik spricht für die Neuseeländer, die bisher 34 der 36 Partien für sich entscheiden konnten. Doch die zwei Niederlagen fielen in die jüngere Vergangenheit, 2020 und 2022 konnte sich jeweils Argentinien durchsetzen. Dennoch, ein Sieg für die Pumas wäre eine Sensation. Noch nie erreichte Argentinien das Finale, Neuseeland stand schon viermal im Endspiel und krönte sich dreimal zum Weltmeister. Und auch der Mythos der unbezwingbaren All Blacks ist nach dem Sieg über Irland endgültig wieder zurück.

Den Barrett-Brüdern sei Dank.