Ein Brasilianer in Berlin: Falcao überzeugt bei der Viktoria

Die Offensivabteilung von Viktoria Berlin wird in dieser Saison von einem Brasilianer geprägt. Lucas Falcao kommt bereits auf elf Scorerpunkte. Bei der Viktoria scheint der Weltenbummler sein Glück gefunden zu haben. Jetzt ist er nach Verletzung zurück und schielt auf weitere Treffer.

Die knapp vierwöchige Leidenszeit von Lucas Falcao ist vorbei. Mit Beginn der zweiten Halbzeit im Auswärtsspiel gegen den Chemnitzer FC kehrte der Offensivspieler von Regionalligist Viktoria Berlin auf den Rasen zurück, gab sein 45-minütiges Comeback nach einer Knöchelverletzung. Doch auch der technisch versierte 24-Jährige konnte nach seiner Einwechslung die dritte Saisonniederlage (1:2) am Ende nicht verhindern.

Zuvor pausierte der 1,75 Meter große Fußballer zwangsbedingt in den beiden Ligaspielen gegen den FSV 63 Luckenwalde (2:0) und Hertha BSC II (1:0) sowie im Landespokal-Achtelfinale gegen die SG Blankenburg (7:0). "Ich war zu Beginn etwas verunsichert nach der Verletzung, habe mich aber auf dem Feld wohl gefühlt", so Falcao, der seit dem Sommer dieses Jahres wieder für die "Himmelblauen" spielt.

Weltenbummler Falcao

Denn schon von 2019 bis 2022 kickte der Offensivspieler für die Berliner, kam über die US-amerikanischen Vereine Timbers Academy und Portland II sowie dem spanischen Klub CD Estepona FS nach Deutschland. "Die Viktoria ist ein sehr familiärer Verein", so Falcao. Nach insgesamt drei Jahren in der Bundeshauptstadt folgten die halbjährigen Stationen im Ausland bei PASA Irodotos (Griechenland) und Oskarshamns AIK (Schweden) - und die schnelle Rückkehr. "Wir kannten ihn noch von früher, da hatte er als junger Spieler aber eine andere Rolle", so Viktoria-Coach Semih Keskin (34). "Nun bringt er eine gewisse Grunderfahrung mit, hat eine Entwicklung genommen und spielt bei uns in der Mannschaft eine tragende und wichtige Rolle."

Mit seinen sieben Treffern in 13 absolvierten Spielen ist Falcao der torgefährlichste Stürmer, der zudem noch vier Torvorlagen beisteuerte, in Reihen der Überraschungsmannschaft von Viktoria in der Saison 2023/24. Damit erzielte der Viktoria-Akteur mit der Rückennummer 10 ein Drittel aller Berliner Saisontore bisher. "Ich will noch weitere Treffer erzielen", so der beidfüßige Spieler.

"Variabel" aber nicht "klassisch"

Aktuell steht Viktoria auf Tabellenplatz fünf und hat lediglich fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Greifswalder FC. Dabei sieht Keskin den gebürtigen Cuiabáner (Brasilien) nicht "als klassischen Zehner", wie er sagt, und beschreibt den Offensivspieler "als torgefährlich, technisch beschlagen und kopfballstark". Zudem setzt Falcao seine Fähigkeiten auch im Spiel gegen den Ball ein und verteidigt geschickt für seine Teamkollegen. "Er ist in der Offensive variabel einsetzbar", sagte Viktoria-Sportdirektor Bernd Nehrig (37) in einer Vereinsmitteilung zur Verpflichtung des Rückkehrers. 42 Spiele (14 Tore) in der Regionalliga Nordost sowie 32 Partien (sechs Tore) in der 3. Liga absolvierte Falcao bereits für die Viktoria und will seine Stärken nach der Verletzungspause auch in Zukunft wieder auf dem Feld einbringen.