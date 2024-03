Ein Blick ins Leben von Leverkusens Linksaußen

Mit dem TSV Bayer 04 Leverkusen aktuell auf Platz 9 in der Handball-Bundesliga Frauen, spielt Loreen Veit ganz oben mit. Wie sie überhaupt an diesen Punkt gekommen ist und wie sich ihr Leben nun gestaltet, berichtet die 21-jährige hier.

Die Nationalmannschaftspause nutzte Loreen Veit für einen Besuch bei ihrer Familie in der Nähe von Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern. Schon im Alter von 14 Jahren verließ sie ihre Heimat, wechselte erst nach Schwerin ins Handballinternat, später zog es sie ins Rheinland nach Leverkusen, wo sie nun schon seit 2018 spielt und lebt. Und wo sie sich pudelwohl fühlt. Aktuell bereit sich Veit mit den Werkselfen auf das nächste Bundesligaspiel am 17. März um 16 Uhr zu Hause gegen den SV Union Halle-Neustadt in der Ostermann-Arena vor.

"Ich habe meinem Freund wieder einige Ecken meiner Heimat gezeigt. Wir waren unter anderem in Rostock-Warnemünde, aber auch in meiner Heimat Güstrow. Ich habe dort für meine Familie mal wieder kochen können und ich habe ein Handballspiel meines Bruders besucht", erzählt Loreen Veit.

Seit einer Woche ist die Linksaußen nun wieder zurück in Leverkusen und bereitet sich mit den Werkselfen auf die letzten Spiele der Saison 2023/2024 vor. Noch neun Partien liegen vor dem Team von Coach Michael Biegler. Aktuell rangieren die Elfen mit 15:19 Punkten auf Platz 9. "Natürlich wollen wir noch möglichst viele Zähler sammeln und den einen oder anderen Platz in der Tabelle gutmachen", sagt Veit.

Der Ursprung von allem

Mit drei Jahren begann Loreen Veit mit dem Handballsport, damals noch in der "Pampas-Gruppe" des Güstrower HV 94. 2011 zog es sie dann zum TSV Bützow. Vier Jahre später ging es 2015 dann für Veit in die Hauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns, sie schloss sich dem SV Grün-Weiß Schwerin an. Dort ging sie dann auch ins Handballinternat.

Nachdem Sophia Cormann mit Kerstin Reckenthäler über Loreen Veit sprach, weil die Juniorelfen damals noch eine Spielerin für die linke Außenbahn suchten, wurde die heute 21-Jährige empfohlen. Danach ging es dann ganz schnell. Die Familie Veit besuchte Leverkusen gemeinsam und fanden die Voraussetzungen und Bedingungen optimal - sowohl Schule als auch Sport wurden passend abgedeckt. So wechselte Loreen Veit vom SV GW Schwerin 2018 zum TSV Bayer 04 Leverkusen.

In der Jugend reichte es für Loreen Veit nur zu zwei Vizemeisterschaften: 2019 musste man sich in Handewitt im Finale Borussia Dortmund geschlagen geben, 2020 fiel das Final Four um die Deutsche Meisterschaft aufgrund der Corona-Pandemie aus und 2021 unterlagen die Leverkusener im Finale in Leipzig Gastgeber HC.

Als Profi bei Leverkusen

Aktuell bestreitet Loreen Veit ihre dritte Saison im Seniorenbereich, ihr Vertrag in Leverkusen läuft noch bis zum 30. Juni 2025. "Mir gefällt es in Leverkusen sehr gut, ich fühle mich hier unglaublich wohl - sowohl sportlich als auch privat und beruflich. Bei den Werkselfen gefällt mir das familiäre Umfeld sehr, sehr gut. Man kennt hier wirklich alle und das gehört zum Handball auch dazu. Zudem haben wir mit Michael Biegler einen Trainer, der sich um alles kümmert und der für jede Spielerin ein offenes Ohr hat", berichtet Loreen Veit.

Ein großes Plus in dieser Saison sei - so die 21-Jährige - das Team, was eine Einheit bildet und nie aufgibt. "Wir hätten sicherlich den einen oder anderen Zähler mehr einfahren können, vielleicht sogar müssen. Aber jetzt kommen noch einige Spiele, in denen wir punkten können und auch wollen", sagt Loreen Veit. Nicht vergessen darf man auch, dass die Leverkusenerinnen unglaubliches Verletzungspech hatten und aktuell auch auf Toptalent Viola Leuchter verzichten müssen.

Die linke Außenbahn teilt sich Loreen Veit mit Jennifer Souza. "Wir verstehen uns sehr gut, jeder gönnt der anderen Spielzeiten und mal beginne ich, mal beginnt Jenny", sagt die gebürtige Güstrowerin.

Den Gegensatz zu ihrer Heimat in Mecklenburg-Vorpommern liebt Loreen Veit an Leverkusen. "Hier ist die Industrie angesiedelt und alles ist viel größer als in meiner Heimat. Leverkusen hat schöne Ecken mit Cafes, aber auch das Bayer-Kreuz und der Wasserturm sowie das Stadion gefallen mir gut", erzählt die Werkselfe.

Fernab des Spielfelds

Beruflich absolvierte Veit eine dreijährige Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement. Anschließend fand sie im Konzern eine Stelle, die sie mit dem Handballsport perfekt vereinbaren kann.

Auch außerhalb des Spielfeldes unternehmen die Spielerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen viele Aktivitäten gemeinsam. So gehen sie auch sehr gerne in die BayArena. "Den Erfolg der Fußballer bemerkt man in ganz Leverkusen. Auf der Arbeit wird viel darüber gesprochen, aber natürlich auch im ganzen Verein. In dieser Saison ist es aufgrund des großen Mitgliederzuwachses unglaublich schwer geworden, Tickets zu bekommen. Aber wir alle wünschen uns in dieser Saison nur, dass die Mannschaft um Xabi Alonso die erste Deutsche Meisterschaft nach Leverkusen holt", sagt Loreen Veit.