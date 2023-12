Ein Blick auf die aktuelle Handball-Weltrangliste

Die FIFA-Weltrangliste im Fußball sorgt immer wieder für Diskussionen, ist aber auch eine sehr beliebte Methode, um Mannschaften zu vergleichen. Im Handball gibt es keine solche offizielle Rangliste. Ein Fan hat deshalb eine Handball-Weltrangliste erstellt, die auf der gleichen Methodik wie die Fußball-Rangliste basiert.

Die Elo-Rangliste

Im Schach wird das Elo-Rating-System seit 1970 als offizielle Rangliste verwendet. Die FIFA hat die von dem Physiker und Statistiker Arpad Elo entwickelte Methodik 2018 für ihre Weltrangliste übernommen. Auch in vielen anderen Sportarten und E-Sport-Verbänden basiert das offizielle Ranking darauf. Wie funktioniert es also?

Im Allgemeinen vergibt das System Punkte an Teams, wenn sie gewinnen, und zieht Punkte ab, wenn sie verlieren. Ein Team, das gegen eine höher eingestufte Mannschaft gewinnt, erhält mehr Punkte als ein Team, das gegen eine niedriger eingestufte Mannschaft gewinnt. Daher sind die jüngsten Ergebnisse wichtiger als die Ergebnisse der Vergangenheit. Heimvorteil und Tordifferenz werden ebenfalls berücksichtigt.

Auch der Wettbewerb ist ein Faktor. Diese werden unterschiedlich gewichtet, wobei Olympische Spiele und Weltmeisterschaften die höchste Punktzahl liefern.

Die genaue Methodik kann hier nachgelesen werden.

Die Handball-Weltrangliste

Da die IHF eine solche Rangliste nicht veröffentlicht, hat der isländische Programmierer Ívar Jónsson eine Handball-Weltrangliste für Männerwettbewerbe auf der Grundlage der Elo-Ratings selbst berechnet. Seine Datenbank umfasst etwa 7000 Wettbewerbsspiele seit 1994, von bei allen Turnieren und Qualifikationsturnieren, die mit der IHF oder einem ihrer Kontinentalverbände verbunden sind.

Derzeit sind 109 Nationen in der Rangliste aufgeführt. Mannschaften, die weniger als 10 Spiele bestritten haben, werden aus der Liste herausgefiltert, da ihre Ratings nicht als valide angesehen werden.

Pl. Team Elo-Punkte Spiele 1. Dänemark 2142,9 311 2. Spanien 2068,4 361 3. Frankreich 2054,9 375 4. Norwegen 1955,4 277 5. Schweden 1955,2 331 6. Deutschland 1915,8 343 7. Ägypten 1830,7 244 8. Kroatien 1783,1 349 9. Slowenien 1733,8 292 10. Island 1719,1 300 11. Serbien 1662,3 261 12. Ungarn 1656,6 301

Es überrascht nicht, dass Weltmeister Dänemark die Rangliste anführt, gefolgt von Spanien und Olympiasieger Frankreich. Das erste nichteuropäische Land ist Ägypten auf Platz sieben, während Ungarn, die bei der letzten Weltmeisterschaft besser abschnitten als Island, hier zwei Plätze hinter den vielversprechenden Skandinaviern liegt.

Europameister Schweden liegt nur an fünfter Stelle, weil die Leistungen bei der Weltmeisterschaft und den Olympischen Spielen, die als höher gewichtete Wettbewerbe gelten als die EHF EURO, mäßig waren. Zwar holten sie 2021 eine Silbermedaille, aber es war die erste seit 2001. Auch der Rückstand auf Norwegen ist nur minimal.

Abgesehen von Russland und Weißrussland ist das bestplatzierte Team, das nicht an der letzten Weltmeisterschaft teilgenommen hat, die Tschechische Republik auf Platz 21, während Nordmazedonien auf Platz 24 und Montenegro auf Platz 29 in Polen und Schweden gespielt haben. Die Tschechische Republik steht aufgrund ihrer besseren Platzierungen bei den Europameisterschaften in den letzten Jahren besser da. Dies zeigt, wie homogen das Niveau des europäischen Handballs geworden ist.

Uruguay hingegen, das sich zum zweiten Mal in seiner Geschichte für eine Weltmeisterschaft qualifiziert hat, ist mit Platz 66 die am schlechtesten platzierte Mannschaft des Turniers. Der vierte Platz (unter sieben Mannschaften) bei der süd- und mittelamerikanischen Handballmeisterschaft der Männer 2022 brachte ihnen das Ticket für die Weltmeisterschaft 2023 ein. Der Unterschied zwischen dem Niveau der Wettbewerbe in Südamerika und Europa wird in der Rangliste jedoch deutlich.

Die vollständige Rangliste (mit allen bisherigen Platzierungen) finden ihr hier.

Über die Autoren:

Cyprien Egly ist ein Datenanalyst, der als Praktikant bei Handballytics arbeitet. Julian Rux ist Datenanalyst und Datenjournalist. Auf Handballytics.de findet ihr seine neusten Artikel, in denen er aus neuen, datenbasierten Blickwinkeln alle möglichen Themen rund um den Handball analysiert. Ihr findet ihn auch auf Instagram, Facebook und Twitter.