"Ein bisschen zu viel Kampf und zu wenig Qualität": Die Stimmen nach Erlangen gegen Balingen

Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten und HC Erlangen lieferten sich einen umkämpften Fight, der in einem 22:22-Unentschieden endete. "Es war heute ein bisschen zu viel Kampf und zu wenig Qualität", lautete das Fazit des Erlangener Christoph Steinert.

Nationalspieler Christoph Steinert, der seinen Vertrag beim HCE bis 2026 verlängert hat, sagte nach der Partie am Mikrofon bei Dyn: "Handballspielen macht hier richtig Spaß. Die Stimmung war toll. Die Zuschauer haben gespürt, dass wir den Kampf annehmen und sie haben über qualitative Fehler hinweggeguckt. Sie haben uns immer gepusht. Das ist schon cool vor den Leuten hier zu spielen. Deswegen bin ich einfach gerne hier."

Spielerisch sieht der Erlanger Verbesserungsbedarf: "Es war heute ein bisschen zu viel Kampf und zu wenig Qualität. Wir haben das in der Anfangsphase nicht gut gemacht und hatten zu wenig Struktur. Wir standen sehr stabil in der Deckung, haben aber leider zu wenig daraus gemacht. Jetzt gilt es die Handball-Bundesliga vernünftig bis Weihnachten zu Ende zu bringen", so Steinert.

"Beide Mannschaften haben unfassbar gekämpft, das sieht man auch am Spielstand", erklärte Tim Zechel nach dem Schlusspfiff und fügte hinzu: "Wir müssen uns selbst den Vorwurfe machen, dass wir den ein oder Ball reinschmeißen können und dann gewinnt man die Partie."

Mit einem Sieg hätte Erlangen die Chance gehabt einige Plätze in der Tabelle gutzumachen. "Es ist unfassbar bitter", so Zechel bei Dyn mit Blick auf die Tabellensituation. Noch einmal hat der HC Erlangen in diesem Jahr die Chance Punkte zu holen. Am Samstag tritt das Team von Hartmut Mayerhoffer beim zweiten Aufsteiger ThSV Eisenach an.

Jona Schoch: "Wir sind über jeden Punkt glücklich"

Während der HC Erlangen mit dem Punktverlust hadert, ist HBW Balingen-Weilstetten das Unentschieden immens wichtig im Kampf um den Klassenerhalt. "Wir sind über jeden Punkt glücklich", freute sich Jona Schoch am Mikrofon von Dyn. "Wir haben nie aufgegeben. Wir machen wieder den Lucky Punch und holen den Punkt. Wir sind überglücklich heute."

Aktuell rangiert der Zweitliga-Aufsteiger mit sieben Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Zum rettenden Ufer trennen die Gallier im Moment vier Punkte, der ThSV Eisenach liegt ebenfalls in der Abstiegszone mit aktuell neun Punkten auf dem Konto, allerdings können die Eisenacher ihr Punktekonto heute Abend gegen die Rhein-Neckar Löwen aufzubessern.

Für Jona Schoch ist klar, dass die Gallier im Kampf um den Klassenerhalt trotz zuletzt zwei Unentschieden und drei Niederlagen in Folge nicht aufgeben werden. "Der Glaube an den Klassenerhalt war nie weg", so Schoch gegenüber Dyn. "In dieser Liga ist alles möglich. Wir können gegen jede Mannschaft einen Punkt holen. Wir glauben daher fest an unser Ziel."