"Ein bisschen wie Basketball"

Der BVB ist gut in die Champions-League-Saison gestartet. Maßgeblich beteiligt: Jude Bellingham, ein 18-Jähriger, der seit Monaten nicht mehr aus der Startelf der Dortmunder wegzudenken ist.

Ihm bei der Ballannahme, beim Dribbling und auch beim Tackling zuzuschauen, ist oftmals ein wahrer Augenschmaus. Bellingham ist längst angekommen in Dortmund. In einem Alter, in dem andere zum Teil den Status des Talentes noch nicht einmal erreicht haben, ist der Engländer schon längst diesem entwachsen.

Wie unbeeindruckt er sich von der schrillen, lauten Atmosphäre in Istanbul zeigte, wie er erst technisch hochwertig den ersten Treffer markierte (20.) und kurz vor der Pause mindestens ebenso technisch versiert Haalands Tor (43.) vorbereitete, untermauert das.

"Er ist drei Jahre jünger als ich, er ist unglaublich!"

Am "DAZN"-Mikrofon fand auch der Norwegische Sturmtank nur lobende Worte für seinen Assistenten: "Er ist drei Jahre jünger als ich, das ist verrückt. Er ist unglaublich!", so Haaland.

Dass diese Leistung beim Sieg gegen Besiktas kein Zufall gewesen ist, zeigt die letzte Saison und auch die bisherige (kicker-Notenschnitt: 2,75). Und auch diese Statistik: Bellingham traf in der vergangenen Spielzeit im Viertelfinal-Rückspiel gegen Manchester City und er traf auch zum Auftakt der neuen CL-Saison. Damit ist Bellingham ab sofort mit 18 Jahren und 78 Tagen der jüngste Spieler, der in zwei Champions-League-Partien nacheinander traf - er übertrumpfte Kylian Mbappé um sieben Tage.

Hinten weiterhin mit Schwächen

Dass der Teenager abheben wird, davon ist nicht auszugehen. Zu erwachsen wirkt er schon, auch in seiner Spielanalyse. "Wir waren einfach kaltschnäuziger", so Bellingham, der treffend feststellte: "Es ging hin und her, ein bisschen wie beim Basketball." In der Tat offenbarten die Dortmunder weiterhin defensiv immer wieder Schwächen - vorne konnten sie sich aber auf ihren 18-jährigen Engländer verlassen.