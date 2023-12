"Ein bisschen tüfteln": Toppmöller und die Frage nach dem Marmoush-Ersatz

Nach der dünnen Leistung beim 0:2 in Aberdeen stellt sich die Frage: War das spektakuläre 5:1 gegen den FC Bayern nur ein Ausrutscher? Oder gelingt der Eintracht in Leverkusen und gegen Gladbach noch ein versöhnlicher Jahresabschluss?

Statistisch betrachtet kann sich die Eintracht die Reise nach Leverkusen im Grunde genommen sparen. Die jüngsten acht Heimspiele gewann Bayer 04 gegen Frankfurt allesamt, gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten weist Leverkusen eine solche Siegesserie im eigenen Stadion auf. In Zahlen stellt sich das aus Sicht der Hessen so dar: 1:3, 0:2, 1:3, 0:4, 1:6, 1:4, 0:3, 0:3. Eine Bankrotterklärung.

Der nächste Stimmungsdämpfer

Das überraschende wie furiose 5:1 gegen die Bayern hatte nach dem blamablen Pokal-Aus bei Drittligist Saarbrücken, der vierten Niederlage in Folge, zwar für den ersehnten Stimmungsaufheller gesorgt. Doch nur fünf Tage später folgte mit der inakzeptablen Leistung in Aberdeen der nächste Dämpfer. Trainer Dino Toppmöller ärgerte sich vor allem darüber, dass die eingesetzten Spieler aus der zweiten Reihe ihre Bewährungschance nicht nutzten.

Auf der Pressekonferenz am Freitag relativierte der Coach die Kritik vom Vortag etwas und sprach von "zu vielen Wechseln". Im Vergleich zum Spiel gegen die Bayern hatte er die Startelf auf sechs Positionen verändert. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass die erste Elf von Aberdeen im Vergleich zum vorangegangenen Ligaspiel sogar auf acht Positionen verändert wurde. Auch der schottische Underdog spielte längst nicht mit seiner besten Mannschaft. Man kann es drehen und wenden, wie man will: So wie am Donnerstagabend darf sich Eintracht Frankfurt nicht präsentieren.

Es bleibt frappierend, dass Jens-Petter Hauge, Niels Nkounkou, Jessic Ngankam, Paxten Aaronson und Hrvoje Smolcic in der Summe etwa 27 Millionen Euro Ablöse kosteten, der Mannschaft sportlich jedoch nicht weiterhelfen. Ganz zu schweigen von einem gestandenen und teuren Profi wie Lucas Alario, der inzwischen so schlecht ist, dass er gar nicht erst für die Conference League nominiert wurde.

Chaibi könnte Marmoush im Sturm ersetzen

Dino Toppmöller ist der Leidtragende. Der Coach kann nur hoffen, dass sein Boss, Sportvorstand Markus Krösche, die Mannschaft im Januar in allen Mannschaftsteilen signifikant in der Spitze und in der Breite verstärkt. Das extreme Leistungsgefälle im Kader gefährdet die sportlichen Ziele. Aktuell kann man sich nur schwer ausmalen, wie die Eintracht im neuen Jahr bestehen will, wenn Ellyes Skhiri, Omar Marmoush und Fares Chaibi wegen der Teilnahme am Afrika-Cup fehlen werden. Bis zu fünf Bundesligaspiele könnte das Trio verpassen. Völlig unklar ist zudem, in welcher körperlichen Verfassung sie zurückkehren werden. Gefragt sind deshalb Neuzugänge, die sofort einschlagen.

Auf Marmoush muss Toppmöller auch am Sonntag (17.30 Uhr) in Leverkusen verzichten, der Angreifer sah gegen die Bayern die 5. Gelbe Karte. In Aberdeen fehlte er wie auch Fares Chaibi wegen einer Erkältung. "Wir können Omar nicht eins-zu-eins ersetzen, weil er als Mittelstürmer schon ein sehr komplexes Paket mitbringt. Wir müssen ein bisschen tüfteln und überlegen, wie wir es auffangen. Fares ist ein Kandidat, der vorne drin spielen könnte", sagt Toppmöller. Allerdings sah der angeschlagene Chaibi am Freitag noch nicht aus "wie das blühende Leben", berichtet der Trainer.

Skhiri vor der Rückkehr in den Kader

Eine leichte Entwarnung gibt es bei Eric Junior Dina Ebimbe, der sich in Aberdeen nicht schwerer verletzt hat. Der Allrounder verstauchte sich die linke Fußsohle, ein Einsatz am Sonntag ist fraglich, aber nicht ausgeschlossen. Torhüter Kevin Trapp (Rückenprobleme) ging es am Freitag schon deutlich besser. Zudem wird Sechser Ellyes Skhiri voraussichtlich in den Kader zurückkehren, ein Einsatz von Beginn an kommt laut Toppmöller allerdings noch nicht infrage.

Objektiv betrachtet kann man von der Eintracht am Sonntag keine Punkte erwarten. Völlig losgelöst von allen Statistiken und den personellen Problemen ist die Werkself individuell deutlich besser besetzt und seit geraumer Zeit im Flow. Wahrscheinlich wird es für die Hessen lediglich um Schadensbegrenzung gehen. Wichtiger ist das Heimspiel gegen Gladbach (Mittwoch, 20.30 Uhr) zum Jahresabschluss. Da ist ein Sieg Pflicht, um in Schlagdistanz zum oberen Tabellendrittel zu überwintern.

Toppmöller gibt sich vor dem Duell am Sonntag trotzdem kämpferisch. "Es muss viel zusammenkommen. Wir brauchen eine Top-Mentalität und richtig gute Aggressivität im Verteidigen, dann können wir Leverkusen vor Probleme stellen. Wir fahren mit einem gesundem Selbstvertrauen dahin", kündigt der Coach an. Neben einem "Top-Torwart" benötige seine Mannschaft auch etwas "Spielglück" und Konsequenz beim Ausspielen der Konter. Alles in allem beinahe eine "Mission impossible". Andererseits: Wer hätte vor einer Woche gedacht, dass die Hessen den FC Bayern mit 5:1 aus dem Stadion fegen?