"Ein bisschen stolz": Jungs Kontrakt beim SVW automatisch verlängert

Anthony Jung bleibt Werder Bremen wohl auch über die Saison hinaus erhalten. Der ursprünglich im Sommer auslaufende Vertrag des Abwehrspielers verlängerte sich dank dessen Konstanz automatisch.

Was sich bereits seit geraumer Zeit angedeutet hat, ist nun eingetreten: Anthony Jungs ursprünglich im Sommer auslaufender Kontrakt in Bremen verlängerte sich automatisch um ein Jahr, da er eine "bestimmte Anzahl" an Partien absolviert hatte. "Ich freue mich natürlich extrem, das so früh in der Saison geschafft zu haben. Es gibt mir Ruhe und Planungssicherheit. Ich bin froh und auch ein bisschen stolz, muss ich sagen", so der 32-Jährige im Interview mit den Vereinsmedien.

Insgesamt stand der Verteidiger in der laufenden Saison bislang in 23 Pflichtspielen auf dem Platz und gehört damit zu den Dauerbrennern vom SVW - lediglich Jens Stage sammelte mehr Pflichtspielminuten als Jung.

Die Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen. Anthony Jung

Seine Einsatzzeit rechtfertigte der Abwehrspieler vor allem nach seiner "Umschulung" vom linken Schienenspieler zum linken Innenverteidiger in der Dreierkette - seine durchschnittliche kicker-Note stieg seitdem um fast eine ganze Note (vor dem 8. Spieltag lag sie bei 4,1 und in den anschließenden Partien im Durchschnitt bei 3,14).

Großen Anteil hat der Linksfuß, der 2021 aus Bröndby an die Weser gewechselt war, auch an der bisher starken Rückrunde seines Teams. Nur vier Gegentore kassierten die Grün-Weißen in den vergangenen sechs Spielen. "Gerade die letzten Spiele sind wir Schritte, wenn auch manchmal kleinere, in die richtige Richtung, nämlich nach oben, gegangen. Die Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen, wir befinden uns aber auf einem guten Weg", erklärt Jung.

Jung schließt Karriereende in Bremen nicht aus

Wie lange er noch selbst Teil dieser Entwicklung sein möchte, steht noch nicht fest, ans Karriereende denkt der Routinier aber noch nicht. "Ich möchte solange Fußball spielen, wie es der Körper und der Spaß zulässt. Ich sehe mich schon noch ein paar Jahre am Ball", erläutert er und fährt fort: "Warum nicht diese Zeit in Bremen verbringen und das Buch hier zuschlagen?".

Aktuell geht eben sein vorerst planbares letztes Kapitel an der Weser dank seiner Konstanz bis 2025.