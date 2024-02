"Ein bisschen sprachlos": Großer Frust beim SC DHfK Leipzig

Die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig sind mit einer knappen Niederlage in das Handball-Jahr 2024 gestartet. Nach dem Spiel in Gummersbach war der Frust bei Trainer Rúnar Sigtryggsson groß.

Die Leipziger um Matej Klima (mit Ball) hatten am Ende knapp das Nachsehen gegen Gummersbach. Klaus Trotter

Die Leipziger unterlagen dem VfL Gummersbach auswärts mit 29:30. Die Entscheidung fiel erst wenige Sekunden vor dem Ende. Der SC DHfK hatte in den letzten zehn Minuten einen Vier-Tore-Rückstand aufgeholt und 30 Sekunden vor Schluss den 29:29-Ausgleich erzielt.

Doch dann tanzte Nationalspieler Julian Köster noch einmal die Leipziger Abwehr aus und der letzte Wurf von Viggó Kristjánsson landete knapp neben dem Tor. Auch 16 Paraden von Leipzigs Torhüter Domenico Ebner konnten nichts an der hauchdünnen Pleite ändern.

Zu wenig Disziplin und Konzentration

"Ich bin ein bisschen sprachlos über dieses Spiel. Wir haben unseren Plan nur teilweise umsetzen können, was sicher auch am Gegner lag. Wir haben mit Tempo begonnen und vorn gelegen, doch dann Disziplin und Konzentration vermissen lassen", so SC DHfK-Trainer Rúnar Sigtryggsson.

"Enttäuschender Auftakt"

"Schließlich die letzte Situation, wo wir ganz ohne Körperkontakt den Zweikampf verlieren und am Ende zu schnell abschließen, obwohl wir noch fünf Sekunden Zeit hatten. Das war heute ein enttäuschender Auftakt für uns", sagte Sigtryggsson bei der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Der Isländer betonte: "Aber es geht weiter, wir haben jetzt zehn Tage bis zum nächsten Spiel, die müssen wir nutzen." Am 29. Februar spielen die Leipziger zu Hause gegen den Bergischen HC.