"Ein bisschen reagiert": Benfica-Coach Schmidt sieht nach Flaschenwurf Rot

Eklat im portugiesischen Oberhaus: Roger Schmidt hat beim 2:0-Sieg Benficas in Vizela eine Flasche ins Publikum zurückgeworfen und dafür Rot gesehen.

Es lief schon die Nachspielzeit in der Kleinstadt Vizela im Norden Portugals. Der hohe Besuch aus der Kapitale Lissabon, Spitzenreiter und Rekordmeister Benfica, führte gegen den dezimierten FC knapp mit 1:0 - und machte durch einen verwandelten Elfmeter den Deckel auf dieses Spiel. Dann kam es zum Eklat.

Aus dem Publikum dicht hinter der Benfica-Bank flog eine Flasche aufs Feld und verfehlte Roger Schmidt nur knapp. Der deutsche Trainer nahm das Wurfgeschoss und schleuderte es zurück auf die Ränge. Schiedsrichter Nuno Almeida eilte herbei, beruhigte zunächst die Situation und zeigte Schmidt dann Rot.

Natürlich beklatschten einige Fans den Platzverweis für den Gästecoach, der dies beim Verlassen des Spielfeldrandes Richtung Katakomben zu kontern wusste und mit den Fingern den Spielstand anzeigte.

"... deshalb akzeptiere ich die Rote Karte"

"Ja, ich habe ein bisschen auf die Provokationen der Fans hinter mir reagiert. Und das ist nicht erlaubt, deshalb akzeptiere ich die Rote Karte. Das ist alles", erklärte der 55-Jährige nach dem Auswärtssieg am späten Samstagabend vor Journalisten.

Nun muss der einstige Leverkusen-Coach noch auf das Ausmaß der Sperre warten. Benfica wird dies sicherlich verkraften können. Die "Adler" führen die Tabelle mit acht Punkten Vorsprung vor dem Erzrivalen und Titelverteidiger FC Porto an, der am Sonntag beim 1:2 zu Hause gegen Gil Vicente völlig unerwartet Federn ließ. Der Dritte Sporting Braga könnte mit einem Sieg am Montagabend bei Vitoria Guimaraes noch bis auf sieben Zähler an Benfica heranrücken und Porto überholen.

Das in dieser Saison erst einmal unterlegene Benfica trägt sein nächstes Liga-Spiel am kommenden Sonntag (17 Uhr) zu Hause gegen den Tabellenzehnten Famalicao aus.