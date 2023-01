"Ein bisschen glücklich": Schweinsteiger freut sich über Siegesserie

Der VfL Osnabrück hat das Nachholspiel gegen Dortmund II mit 2:1 gewonnen - auch dank einer späten Rettungstat von Marc Heider. Cheftrainer Tobias Schweinsteiger freute sich über das glückliche Ende und den vierten Sieg in Folge.

Feierte den vierten Sieg in Folge: die Mannschaft des VfL Osnabrück. IMAGO/kolbert-press

"Ich habe irgendwie versucht, den Sieg festzuhalten. Ich weiß auch nicht, wie ich den Fuß da hinbekommen habe. Es hat Gott sei Dank geklappt", freute sich Osnabrücks Marc Heider über seine Rettungstat in der Nachspielzeit (90.+7), als er einen Dortmunder Kopfball von der eigenen Linie klärte und seiner Mannschaft zum 2:1-Auswärtserfolg verhalf.

Sein Sturmkollege Erik Engelhardt, der zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich getroffen hatte, lobte den Einsatz des 36-Jährigen: "Wie Heider das Ding am Ende rausholt, ist einfach phänomenal." Auch insgesamt zeigte sich der Leistungsträger zufrieden mit dem Engagement seiner Mannschaft: "Es war ein hartumkämpftes Spiel, aber wir haben es eindrucksvoll geholt."

Ein wenig kritischer blickte Cheftrainer Tobias Schweinsteiger auf die Partie, denn sein Team habe es verpasst den Sack rechtzeitig zuzumachen. Am Mikrofon von "MagentaSport" zeigte er sich dennoch versöhnlich: "Am Ende musst du es ein bisschen glücklich verteidigen. Mich freut es für die Jungs, dass wir den vierten Sieg in Folge eingefahren haben." Dank dieser Serie beendet der VfL die Hinrunde auf Rang acht der 3. Liga und kann mit seinen Leistungen durchaus zufrieden sein.

Nichtsdestotrotz mahnte Schweinsteiger vor Nachlässigkeit und schraubte die Erwartungen für die Rückrunde ein wenig herunter: "Wir werden nicht jedes Spiel der restlichen 19 gewinnen, aber wir können die Wahrscheinlichkeit erhöhen, wenn wir im Training immer Gas geben. Ich freue mich, dass wir die Hinrunde versöhnlich abschließen konnten."

Dortmund musste fünfte Niederlage in Folge hinnehmen

Weniger versöhnlich zeigte sich Dortmunds Coach Christian Preußer nach der Partie: "Es fehlen Kleinigkeiten, um Spiele zu gewinnen und Punkte zu holen. Die letzte Szene ist so ein bisschen bezeichnend. Das hätte uns schon gutgetan. Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben dann den Faden verloren." Seine Mannschaft musste die fünfte Niederlage in Folge hinnehmen und steht nach 19 Spielen auf Tabellenplatz 16, einen Punkt vor den Abstiegsrängen.

"Wir haben in der Hinserie schon gesehen, dass das eine schwierige Saison für uns werden wird", warnte Preußer, "wir sind jetzt noch über dem Strich und das ist auch das Ziel für die nächsten 19 Spiele. Wir müssen cool bleiben und dürfen die Situation nicht unterschätzen."