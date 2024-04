"Ein bisschen fassungslos": Füllkrug ärgert Dortmunds Geschenk

Borussia Dortmund hatte Bayer Leverkusen am Rande einer Niederlage, schenkte der Werkself aber spät entscheidende Standards. Ein Youngster stand im Mittelpunkt.

Borussia Dortmund hatte den bereits feststehenden Meister aus Leverkusen so nahe an der ersten Saisonniederlage, wie zuvor nur wenige Mannschaften in dieser Spielzeit. Dabei machte der BVB eigentlich kein gutes Spiel, laut Trainer Edin Terzic sei sein Team "viel zu passiv" gewesen und hätte "zu wenig Tempo im Spiel" gehabt. Von der Leistung her sei es somit am Sonntagabend nicht das gewesen, "was wir uns vorgenommen haben."

Und dennoch kratzte Dortmund an diesem so wichtigen Sieg im Kampf um die Teilnahme an der Champions League. Weil auch Leverkusen nicht den besten Tag erwischte, sich kaum Torchancen erspielte - und Niclas Füllkrug in Minute 81 etwas aus dem Nichts die BVB-Führung erzielte. "Wir haben in einer guten Phase das Tor gemacht", so der Nationalstürmer, der laut eigener Aussage "sehr fleißig" gewesen sei und dadurch "mit der Torchance belohnt" wurde. Eine Flanke von Marcel Sabitzer hatte Füllkrug aus sechs Metern direkt aus der Luft abgeschlossen - und den BVB vom Sieg träumen lassen.

Doch wie schon so oft in dieser Saison kam Leverkusen nochmal zurück, diesmal in der siebten Minute der Nachspielzeit. Der Ausgleich durch Josip Stanisic sorgte hinterher für Dortmunder Frust. "Es wäre einfach zu verhindern gewesen. Dass wir denen so einen Freistoß schenken, macht mich ein bisschen fassungslos", sprach Füllkrug über ein naives Handspiel von Joker Julien Duranville (17), der den Ball 25 Meter vor dem eigenen Tor mit dem Arm angenommen hatte. Aus dem folgenden Freistoß von Alejandro Grimaldo entstanden zwei weitere Ecken, die letzte führte zum Gegentor.

Ohne Can und Maatsen nach Leipzig

Wäre es nach Füllkrug gegangen, hätte "Leverkusen die Niederlage verdient gehabt", doch der BVB wurde spät für das schwache Verteidigen der Standardsituationen bestraft. "Es war eine sehr undurchsichtige Situation", erkläre Terzic den Gegentreffer. "Wir sind eigentlich nah dran, der Ball kommt in die Zone, wo wir unseren freien Mann haben und uns wünschen, dass der freie Spieler den Raum wegblockt." Sabitzer konnte Gegenspieler Stanisic in dieser Szene jedoch nicht folgen, anschließend sprang der Leverkusener höher als Füllkrug.

Dortmund verpasste es somit, an RB Leipzig dranzubleiben. Die Sachsen sind der nächste Gegner des BVB, ein Spiel mit vorentscheidendem Charakter im Kampf um Platz 4. Dieses muss Schwarz-Gelb am kommenden Samstag (15.30 Uhr) ohne Ian Maatsen und Kapitän Emre Can bestreiten, beide sahen gegen Leverkusen ihre 5. Gelbe Karte.