Ein bisschen Balsam für Adams

In Köln feierte der eigentlich längst abgeschriebene Innenverteidiger ein arg verspätetes Saisondebüt. Was bedeutet das?

Natürlich ging es Sebastian Hoeneß vor allem darum, noch einige Sekunden Spielzeit von der Uhr zu nehmen, als er am Sonntagabend in Köln in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch Kasim Adams einwechselte. Aber immerhin. Schließlich hätte der 39-Jährige auch Defensivspieler Justin Che zu einem Kurzdebüt in der Bundesliga verhelfen können. Aber Hoeneß brachte Adams. Für den 26-Jährigen war das sein arg verspätetes Saisondebüt und der erste Einsatz für die TSG seit fast einem Jahr. Zuletzt hatte der Ghanaer am 14. März 2021 beim 0:2 in Stuttgart in der Bundesliga auf dem Platz gestanden. Seither gilt Adams als Verkaufskandidat ohne Perspektive in Hoffenheim.

Daran dürfte auch der Kurzauftritt in Köln nichts grundsätzlich ändern. Schließlich waren Hoeneß' Alternativen nach den Ausfällen von Chris Richards (Fußprellung), Harvard Nordtveit (Zerrung) und Benjamin Hübner (COVID-19) sowie dem noch nicht voll belastbaren Kevin Vogt (nach Zerrung) ziemlich eingeschränkt. Für Adams ist es dennoch ein klitzekleiner Lichtblick und ein bisschen Balsam für die leidende Spielerseele. Ein Hoffnungsschimmer. Und sei es nur, um womöglich auf dem Transfermarkt mal wieder registriert zu werden. Zuletzt ergab sich weder im Sommer 2020 noch in der Wechselperiode im zurückliegenden Winter eine geeignete Alternative für den Innenverteidiger. Obwohl ihn Hoffenheim ganz vorne im Schaufenster platziert hatte.

Im Sommer 2018 hatte Hoffenheim Adams von Young Boys Bern geholt. Dort war der Verteidiger als Stammspieler unter Trainer Adi Hütter Schweizer Meister geworden, die TSG hatte 8,5 Millionen Euro investiert. Längst hat sich Adams als Fehleinkauf entpuppt. Nie konnte der zweikampfstarke Athlet die Erwartungen konstant erfüllen, immer wieder warfen ihn Verletzungen oder Leichtfertigkeiten auf und neben dem Platz zurück. Eine Saison hatte ihn die TSG bereits an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen (2019/20). Am Sonntag verzeichnete Adams in seiner dritten Spielzeit im Kraichgau gerade mal seinen 26. Bundesliga-Einsatz. Es darf bezweifelt werden, dass noch eine nennenswerte Zahl hinzukommt. Zumindest nicht für Hoffenheim. Adams Vertrag läuft noch bis 2023.