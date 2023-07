"Ein besonderer Wechsel": Zipser kehrt nach Heidelberg zurück

Paul Zipser ist zurück in Heidelberg: Der ehemalige Nationalspieler kommt von Bayern München.

Mit Zipser kehrt ein Eigengewächs des Heidelberger Basketballs zurück in die Neckarstadt. Der 29-Jährige hatte einst bei USC Heidelberg in der ProA mit dem Basketball-Spiel begonnen und kehrt nun nach elf Jahren zurück in seine Geburtsstadt. Er unterzeichnete einen Zwei-Jahres-Vertrag. "Ich freue mich wirklich sehr, nach Heidelberg zu meinem Herzensverein zurückzukehren. Das ist ein besonderer Wechsel, der mir natürlich viel bedeutet", wird der 2,03-Meter-Mann in einer Mitteilung seines neuen alten Klubs zitiert.

Zipser hatte Heidelberg 2012 Richtung München verlassen. Mit dem FC Bayern Basketball gewann er 2014 den Meistertitel. 2016 schaffte der vielseitige Forward den Sprung in die NBA und absolvierte im Trikot der Chicago Bulls 98 Spiele. Nach einem Intermezzo in Spanien bei San Pablo Burgos kam er 2019 zurück zum FCBB, lief dort auch in der Euroleague auf.

Im Juni 2021 musste sich Zipser einer Operation wegen einer Hirnblutung unterziehen, weshalb er mehrere Monate pausieren musste. Im März 2022 gab er sein Comeback, bekam aber keine größeren Spielanteile mehr.

Für mich wird es nach den schwierigen letzten zwei Jahren wichtig sein, wieder an mein wirkliches Leistungslevel heranzukommen. Paul Zipser

Auf dem Weg zurück zu alter Form und Stärke kam dann das Angebot aus Heidelberg - eine Möglichkeit, die schon länger erörtert worden war und nun in die Tat umgesetzt wurde. "Für mich wird es nach den schwierigen letzten zwei Jahren wichtig sein, wieder an mein wirkliches Leistungslevel heranzukommen. Hierfür möchte ich die bestmögliche Leistung zeigen", sagt Zipser, der aus einem noch bis 2024 laufenden Vertrag in München ausgestiegen ist. "Der Standort Heidelberg bietet mir dafür das perfekte Umfeld. Zudem mag ich die Spielidee sehr." Der Klub habe sich enorm weiterentwickelt, zudem bestand immer Kontakt zu seinem persönlichen Umfeld und zum Verein.

Rückkehr in den europäischen Basketball geplant

Paul Zipser (M.) im Heidelberger Trikot während der Zweitliga-Saison 2011/12. imago sportfotodienst

Langfristig plant Zipser allerdings, wieder in den europäischen Spitzenbasketball zurückzukehren. "Hier wären die Bayern zu einem späteren Zeitpunkt sicherlich eine tolle Option", sagt er. Die Rückkehr nach Heidelberg dürfte also Stand jetzt nur eine Durchgangsstation sein.

Angesichts des Kontrakts bis 2025 und der Aussicht, einen er besten deutschen Spieler der vergangenen Jahre in den eigenen Reihen zu haben, ist die Freude beim den Academics aber natürlich groß. "Wir freuen uns alle sehr, dass Paul nun zu unserem Team gehört. Für die Organisation, die Fans hier und die ganze Stadt ist das eine tolle Sache. Das bedeutet sehr viel. Paul gibt uns auf dem Feld das seltene Paket aus Größe und herausragenden Fähigkeiten", sagt Head Coach Joonas Iisalo.

Heidelbergs Sportlicher Leiter Alex Vogel ordnet den Transfer als Beleg für die Weiterentwicklung des Standorts ein, der 2021 aus der ProA in die Bundesliga aufgestiegen und seitdem auch im modernen SNP Dome spielt: "Das zeigt die tolle Entwicklung des gesamten Klubs und kann uns alle stolz machen. Paul ist noch immer einer der besten Forwards in ganz Deutschland. Dazu ist er ein toller Charakter, der auch für unsere Teamchemie wichtig sein wird."