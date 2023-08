"Ein besonderer Tag": Unterhaching wirft Augsburg aus dem Pokal

Mit einem 2:0-Sieg über den FC Augsburg hat die SpVgg Unterhaching das Ticket für die zweite DFB-Pokal-Runde gelöst. Präsident Manfred Schwabl möchte die Einnahmen in die Jugend investieren - ein Teil wird allerdings wohl zurück an den DFB fließen.

Die SpVgg Unterhaching hat in der ersten Runde des DFB-Pokals für eine Überraschung gesorgt und den FC Augsburg mit 2:0 aus dem Wettbewerb gekegelt. "Das ist natürlich ein besonderer Tag", freute sich Präsident Manfred Schwabl im Anschluss am "Sky"-Mikrofon.

"Wir waren in der Regionalliga, sind zum Glück aufgestiegen und man merkt jetzt schon: 3. Liga und das Flair im Pokal, das ist etwas ganz anderes", betonte der 57-Jährige. "Wenn man dann im bayerischen Derby einen FC Augsburg rauskämpft, -schießt, -spielt, wie man es auch nennen mag, dann ist es für uns auch in dem Umbruch ein Ausrufezeichen, das uns Rückenwind gibt, aber auch nicht mehr."

Dass der Torschütze zum 2:0 mit Boipelo Mashigo dann auch noch ein junger Spieler ist, der 2018 zur Spielvereinigung kam und sich durch die eigenen Nachwuchsmannschaften zu den Profis hocharbeitete, passt ins Hachinger Bild. Talente sollen gefördert werden - auch auf der Trainerbank.

Warum sollen wir in der Fremde schauen, wenn wir im eigenen Stall einen Top-Trainer haben. Haching-Präsident Manfred Schwabl über seinen Trainer Marc Unterberger

Nachdem Sandro Wagner die Mannschaft in die 3. Liga führte und anschließend zur deutschen U-20-Nationalmannschaft wechselte, erhielt der 34-jährige Marc Unterberger das Vertrauen der Verantwortlichen. "Das war von langer Hand geplant. Das Engagement von Sandro Wagner, das eine Win-Win-Situation für beide Seiten war, war auf zwei, drei Jahre ausgelegt. Daher haben wir gewusst, dass wir da einen Nachfolger brauchen und haben Marc Unterberger schon vor einem Jahr gesagt, dass er es wird, damit wir Kontinuität haben. Er hat es auch verdient. Warum sollen wir in der Fremde schauen, wenn wir im eigenen Stall einen Top-Trainer haben", erklärte Schwabl.

Der Coach arbeitete sich über die Hachinger U 17 und U 19 in die Profi-Mannschaft hoch und darf nun seine ersten Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln. Ein kleines Problem gibt es da aber noch: Unterberger fehlt die nötige Trainer-Lizenz. "Da wird uns sicherlich eine Strafe treffen", weiß auch Schwabl. "Aber ich sag, das kann der DFB dann gleich vom Fernsehgeld abziehen, dann sind wir da gleich gut dabei. Nicht, dass wir noch in Verzug kommen und nachzahlen müssen", erklärte der frühere Profi mit einem Augenzwinkern.

Zusatzeinnahmen werden in den Nachwuchs investiert

Doch nicht nur für Strafzahlungen sollen die Zusatzeinnahmen genutzt werden. "Für die Vereine, die nicht im Geld schwimmen, ist der Pokal natürlich eine traumhafte Geschichte. Wenn man es dann packt, dann tut es natürlich auch der Kasse gut. Aber wir werden das Geld weiter in Nachwuchsarbeit investieren und uns jetzt nicht wichtig machen, bloß weil wir eine Runde weitergekommen sind", gab der Präsident den Weg vor.

Einen Wunsch für Runde zwei hat Schwabl nicht. Ein Derby gegen den FC Bayern, der erst Ende September gegen Preußen Münster nachziehen muss, würde er aber gerne umgehen. "Die Bayern haben ja gegen Monaco schon hier gespielt, die haben wahrscheinlich schon mal ein bisschen geschaut, wie der Rasen ist", scherzte der Präsident. "Aber Spaß bei Seite: Bayern muss es nicht unbedingt sein, weil dann ist, glaube ich, wirklich Schluss in der zweiten Runde. Wir lassen uns überraschen und sind erstmal glücklich, dass wir überhaupt in der ersten Runde waren und jetzt auch in der zweiten dabei sind. Da können wir stolz und zufrieden sein, aber mehr auch nicht."

Nur kurz nach dem großen Erfolg im DFB-Pokal geht es für die SpVgg Unterhaching im Landespokal weiter. Schon am Dienstag (17 Uhr) wartet der Bezirksligist FC Schwabing. In der Liga steht dann am Samstag (14 Uhr) das Aufsteiger-Duell zuhause gegen Ulm an.