"Ein außerordentlich guter Mensch": Kovac kämpft um Pongracic

Marin Pongracic ist noch immer nicht ins Training des VfL Wolfsburg eingestiegen. Wie es weitergeht mit dem Kroaten, der seinen Arbeitgeber wegen aus seiner Sicht nicht gezahlter Prämien verklagt hat, ist weiter offen. Trainer Niko Kovac sprach am Donnerstag ausführlich über seinen Landsmann.

Auf dem Trainingsplatz mit seinen Kollegen war er auch fünf Wochen nach dem Wolfsburger Vorbereitungsbeginn noch immer nicht, auch in der Kabine sei Marin Pongracic noch nicht gewesen, sagt Niko Kovac. Dennoch ist der "Fall Pongracic" allgegenwärtig beim VfL, der intensiv daran arbeitet, eine Lösung zu finden. Die nach menschlichem Ermessen eigentlich nur lauten kann, dass der 24-Jährige, der es sich auch mit Teilen seiner Mannschaft verscherzt hat, den Klub verlässt.

Jedoch: Pongracic besitzt einen gültigen Arbeitsvertrag bis 2024 und ist nach seinen komplizierten Jahren in der Bundesliga - zuletzt war er an Borussia Dortmund verliehen - aktuell offenbar nur schwer vermittelbar. Trotz des großen Potenzials, das der Innenverteidiger zweifelsohne hat.

Wie also geht es weiter mit dem in Landshut geborenen Kroaten, der am Samstag (18 Uhr) beim Wolfsburger Pokalspiel beim FC Carl Zeiss Jena selbstredend nicht dabei ist? "Marin hat noch Nachholbedarf", verweist Kovac auf den körperlichen Rückstand seines Schützlings und kündigt den nächsten Schritt an. "Wir werden in der kommenden Woche eine Entscheidung treffen, wie es mit ihm weitergeht."

Der Trainer weiß um die Vergangenheit, in der Pongracic schon mehrfach negativ aufgefallen ist, was in einem Twitch-Interview („Ich will zu van Bommel gehen, will mir den am liebsten packen“) und der Klage gegen den VfL, von dem er Prämien in Höhe von 250.000 Euro einfordert, gipfelte. "Ich habe gehört, was alles vorgefallen ist, ich weiß, was man alles über Marin erzählt", sagt Kovac, der dennoch bemüht ist, den Menschen Pongracic in ein positives Licht zu rücken. "Ich glaube, dass er ein außerordentlich guter Mensch ist und ein großes Herz hat. Für mich hat er alle Chancen verdient, dann liegt es an ihm, ob er es auf den Platz bringt."

Pongracic noch einmal im VfL-Trikot? Für viele ist das unvorstellbar, für Kovac hingegen schon. "Dass der eine oder andere enttäuscht ist, kann ich verstehen. Aber ich glaube, es kann niemand sagen, dass er alles im Leben richtig gemacht hat. Ich finde, dass jeder eine zweite Chance verdient hat. Bei mir wäre es die erste. Wenn er das abrufen kann, wozu er imstande ist, dann hilft er dieser Mannschaft." Der Trainer setzt darauf, dass Pongracic verstanden hat, was falsch lief in der Vergangenheit und dass vieles für ihn auf dem Spiel steht. Letztlich seine Karriere, die eine Auszeit bis 2024 kaum vertragen wird. Dazu die WM im Winter, an der der kroatische Nationalspieler teilnehmen möchte. "Der Spieler wird alles versuchen, um dieses Ziel zu erreichen."

Kovac wirbt um Verständnis

Klar ist auch, dass der VfL den Marktwert des 24-Jährigen, der gewiss nicht mehr die neun Millionen Euro bringen wird, die als Ablöse in der nicht bedienten Kaufoption im Leihvertrag mit Borussia Dortmund ausgehandelt waren, nicht weiter zerstören will. Und an vertragliche Pflichten gebunden ist, seinen Spieler trainieren zu lassen. Kovac geht auf die menschliche Schiene und wirbt um Verständnis für Pongracic. "Wer weiß, was alles vorher war, warum es dazu gekommen ist? Es ist nicht für jeden einfach zu verstehen. Wir wissen nicht, was im Hintergrund gelaufen ist, was vielleicht in der Kindheit gelaufen ist."

Zweifelsohne muss Pongracic in Wolfsburg erst einmal in Vorleistung gehen. "Es ist nicht einfach für einen jungen Spieler, sich so zu reflektieren, wie es ein erfahrener Spieler macht", glaubt Kovac, der schon ein längeres Gespräch mit Pongracic geführt hat. "Ich habe ihm gesagt, dass er reflektieren muss, um sich selbst zu verstehen. Was war gut, was war nicht gut? Ich hoffe, dass er das verstanden hat und dementsprechend agieren wird." Der Ball liegt nun eindeutig bei Pongracic.