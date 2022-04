Ein "ausschlaggebender Grund": Schmid verlängert vorzeitig in Bremen

Werder Bremen bastelt an der Mannschaft der Zukunft und hat dafür den Vertrag mit Romano Schmid (22) vorzeitig verlängert. Für den Österreicher gab es einen "ausschlaggebenden Grund".

"Romano hat sich zu einem festen Bestandteil in unserer Mannschaft entwickelt", begründet Clemens Fritz, Leiter Profifußball und Scouting, die Entscheidung der Bremer: "Man merkt, dass er bei Werder angekommen ist. Wir sind mit seiner Entwicklung absolut zufrieden und uns sicher, dass noch sehr viel mehr in ihm steckt. An dieser Entwicklung möchten wir gemeinsam weiterarbeiten und freuen uns, dass er seine Zukunft bei Werder sieht."

Der österreichische U-21-Nationalspieler kam in der laufenden Saison 26-mal in der 2. Liga für Werder zum Zug, dabei sammelte er sieben Scorerpunkte (drei Tore, vier Vorlagen, kicker-Notenschnitt 3,25). "Ich freue mich riesig", gesteht Schmid: "Fakt ist, dass ich mich immer sehr wohl gefühlt habe. Die Stadt, die Fans, die ganze Kulisse und der Verein Werder Bremen gefallen mir. Der ausschlaggebende Grund war, dass wir als Verein und als Mannschaft viel vorhaben und ich glaube, dass ich ein großer Teil davon bin."

Werner macht es "einfach Spaß, ihm zuzuschauen"

Cheftrainer Ole Werner schätzt Schmid als jemanden, "der sich sowohl neben als auch auf dem Platz stets weiterentwickeln möchte. Er ist ein Spieler, bei dem man spürt, dass er immer gewinnen will, egal ob im Training oder im Spiel, dazu aber auch die nötige Lockerheit mitbringt. Es macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen."

Wie lange der neue Vertrag Schmids läuft, gaben die Bremer nicht bekannt.