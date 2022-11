Ein Aushängeschild und einmal Bayern: Das ist Marokkos WM-Kader

Marokkos Nationaltrainer Walid Regragui hat sein Aufgebot für die WM 2022 bekanntgegeben. Auf einer Position ist der Kader besonders hochkarätig besetzt.

Angeführt wird das Aufgebot von PSG-Star Achraf Hakimi, dem Aushängeschild des marokkanischen Fußballs - aber nicht dem einzigen hochkarätigen Rechtsverteidiger im Kader. Auch Bayerns Noussair Mazraoui ist als einziger Bundesliga-Profi nominiert. Ehemals in Deutschland aktive Profis sind neben Hakimi auch der Ex-Schalker Amine Harit (jetzt Marseille) sowie Abdelhamid Sabiri (u.a. Nürnberg, Paderborn, jetzt Genua).

Zu den Eckpfeilern des Kaders zählen darüber hinaus Torhüter Bono (FC Sevilla), Innenverteidiger Nayef Aguerd (West Ham United), Kapitän Romain Saiss (Besiktas), Kreativkraft Hakim Ziyech (FC Chelsea) und Angreifer Youssef En-Nesyri (FC Sevilla). Als kleine Überraschung nominierte Regragui auch den erst 18-jährigen Mittelfeldspieler Bilal El Khannouss vom KRC Genk, der bislang noch nie berufen worden war.

Die Nordafrikaner treffen in der WM-Gruppe F am 23. November auf Kroatien, am 27. November auf Belgien und am 1. Dezember auf Kanada. Zuvor bestreitet Marokko noch ein Freundschaftsspiel am 17. November gegen Georgien.

Das marokkanische Aufgebot im Überblick:

Torhüter: Bono (FC Sevilla), Munir Mohamedi (Al-Wehda), Ahmed Reda Tagnaouti (Wydad Casablanca)

Abwehr: Achraf Hakimi (Paris St. Germain), Noussair Mazraoui (FC Bayern), Romain Saiss (Besiktas), Nayef Aguerd (West Ham United), Achraf Dari (Stade Brest), Jawad El-Yamiq (Real Valladolid), Yahia Attiyat Allah (Wydad Casablanca), Badr Benoun (Qatar SC)

Mittelfeld: Sofyan Amrabat (AC Florenz), Selim Amallah (Standard Lüttich), Abdelhamid Sabiri (Sampdoria Genua), Azzedine Ounahi (Angers SCO), Bilal El Khannouss (KRC Genk), Yahya Jabrane (Wydad Casablanca)

Angriff: Hakim Ziyech (FC Chelsea), Youssef En-Nesyri (FC Sevilla), Sofiane Boufal (Angers SCO), Zakaria Aboukhal (FC Toulouse), Ez Abde (CA Osasuna), Amine Harit (Olympique Marseille), Ilias Chair (Queens Park Rangers) Abderrazak Hamdallah (Al-Ittihad), Walid Cheddira (SSC Bari)