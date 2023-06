"Ein ausgewogenes Gesamtpaket": Akono kehrt zurück nach Lübeck

Der Aufsteiger VfB Lübeck verstärkt sich für die kommende Drittliga-Spielzeit mit einem alten Bekannten. Stürmer Cyrill Akono kehrt vom künftigen Ligakonkurrenten Borussia Dortmund II zurück an die Lohmühle.

Der VfB Lübeck bastelt weiter fleißig an einem schlagkräftigen Kader für die kommende Spielzeit in der 3. Liga. Nach der Verpflichtung von Hanno Behrens verkündete der Aufsteiger am Samstag einen weiteren Neuzugang - mit VfB-Vergangenheit. Cyrill Akono, der bereits von Januar bis Juni 2021 an die Lohmühle ausgeliehen war, kommt von Borussia Dortmund II.

Bei den Grün-Weißen unterschrieb der 23-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2025. Seinen Vertrag bei der Borussia hatte der Angreifer zuvor in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst, wie die Lübecker am Samstag weiter mitteilten.

Sportvorstand Harms lobt: "Schnell, fußballerisch und im Kopfballspiel gut"

"Mit ihm bekommen wir ein ausgewogenes Gesamtpaket auf der Stürmerposition. Er ist schnell, fußballerisch und im Kopfballspiel gut, robust, hat einen variablen, starken Torabschluss und kann im Angriff verschiedene Rollen in unterschiedlichen Systemen ausfüllen", erklärte VfB-Sportvorstand Sebastian Harms.

Akono lief in der Rückrunde der Saison 2020/21 als Leihgabe von Mainz 05 bereits ein halbes Jahr für den VfB in der 3. Liga auf (16 Spiele, drei Tore), konnte den Abstieg jedoch nicht verhindern. Anschließend schloss er sich für knapp eineinhalb Jahre dem SC Verl an, ehe er in der Winterpause der abgelaufenen Spielzeit innerhalb der 3. Liga zu Borussia Dortmund II wechselte. Dort kam der Stürmer insgesamt zwölfmal zum Einsatz (kein Tor). Nun unternimmt der 23-Jährige einen erneuten Anlauf Richtung Klassenerhalt in der 3. Liga mit den Lübeckern.