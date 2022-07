Ein Ausfall, zwei Plätze, drei Kandidaten: Dortmunds Überlegungen für den Pokalauftakt

Noch ist unklar, wie lange Sebastien Haller ausfällt. Im Pokalspiel bei 1860 München muss Dortmund definitiv ohne ihn auskommen. Wie will BVB-Trainer Edin Terzic dies kompensieren?

Edin Terzic gilt eigentlich als Freund einer Angriffsformation mit einem klaren Zentrumsstürmer und zwei offensiven Außenbahnspielern. Doch der Ausfall von Sebastien Haller, bei dem in der vergangenen Woche ein Hodentumor entdeckt worden war, zwingt den BVB-Trainer zumindest temporär zum Umdenken. Noch wartet Haller auf seine finale Diagnose, noch ist daher auch keine Aussage darüber zu treffen, wie lange der 28-Jährige der Borussia fehlen wird. Klar ist derzeit nur, dass die nächsten Spiele in jedem Fall ohne den Ivorer stattfinden werden, Terzic daher kurzfristig in jedem Fall umdisponieren muss - und dabei auch ein Zwei-Spitzen-System im Kopf hat.

Malen und Adeyemi als Doppelspitze

Im Testspiel gegen den FC Villarreal (0:2) testete der neue BVB-Coach bereits eine Formation mit drei Innenverteidigern und zwei Stürmern - Donyell Malen und Karim Adeyemi. Das Duo könnte auch am Freitagabend, wenn der BVB im DFB-Pokalspiel bei 1860 München in die Pflichtspielsaison startet, wieder zum Zuge kommen, um Hallers Ausfall aufzufangen. Beide Spieler punkten mit ihrer Schnelligkeit, beide wissen prinzipiell auch, wo das Tor steht - auch wenn sie in dieser Vorbereitung ohne Treffer geblieben sind. Alternativ stünde auch Youngster Youssoufa Moukoko zur Verfügung, der in der Vorbereitung ordentliche Ansätze zeigte und beim 5:0-Testspielerfolg in Verl doppelt traf.

Bereit, die schwere Aufgabe anzunehmen, scheinen alle drei zu sein. Auch Malen, der Teile der Vorbereitung angeschlagen verpasste, gegen Villarreal aber ein Sonderlob von Terzic bekam: "Donny hat sich sehr gut bewegt, obwohl er ein bisschen was verpasst hat. Das war ärgerlich, denn in den 14 Tagen vorher hat er richtig hart und gut gearbeitet", sagte der BVB-Trainer.

Malen überzeugte vor allem ohne Haaland

Die gute körperlicher Verfassung war Malen im Trainingslager in Bad Ragaz (Schweiz) anzusehen. Er wirkte wesentlich fitter und frischer als noch ein Jahr zuvor, als er nach seinem Wechsel aus Eindhoven nach Dortmund mit starken Anpassungsschwierigkeiten zu kämpfen hatte. Die sind inzwischen überwunden, auch wenn es Malen in seiner Premierensaison beim BVB nie recht gelingen sollte, aus dem Schatten von Erling Haaland zu treten. Doch der Norweger spielt inzwischen bei Manchester City - und Malen war in der Vorsaison immer dann besonders gut, wenn an seiner Seite nicht der alles auf sich konzentrierende Haaland spielte

Mit der Anpassung muss derzeit eher Adeyemi umgehen, der in diesem Sommer aus Salzburg kam und sich erst noch einfinden muss in die Dortmunder Spielweise. Noch fehlt es dem deutschen Nationalstürmer im BVB-Dress an Effektivität in seinen Aktionen, das Bemühen aber ist ihm nicht abzusprechen.

Haller-Ausfall: BVB spielt alle Szenarien durch

Ob die drei Angreifer auch dann genügen, sollte Haller langfristig ausfallen, steht wiederum auf einem anderen Blatt. In Dortmund werden derzeit mehrere Szenarien durchgespielt. Darunter auch eins, das bei einem längeren Ausfall ein Leihgeschäft eines klaren Zielstürmers beinhaltet. Doch bevor es bei Haller, der langfristig an den Klub gebunden ist, keine finale Diagnose gibt, wird beim BVB auch keine Entscheidung über einen möglichen externen Vertreter gefällt. Aus betriebswirtschaftlicher Vernunft. Vor allem aber auch aus Respekt vor dem Menschen Sebastien Haller.