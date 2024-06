Ein Assist als Bewerbung: Freiburgs Hoffmann stürmt nun für Leipzig

RB Leipzig hat seinen zweiten Sommer-Neuzugang fürs Frauen-Team vermeldet. Vom SC Freiburg wechselt Giovanna Hoffmann ablösefrei zu den Sachsen, die erst vor kurzem ihre Klingen mit der Neuen kreuzten.

Mit der rechten Außenseite spitzelte Giovanna Hoffmann den Ball an der übermotiviert herausstürzenden Elvira Herzog vorbei. Teamkollegin Eileen Campbell nahm die Kugel an und schob sie überlegt ins leere Tor: das 2:1 für den SC Freiburg im letzten Saisonspiel gegen RB Leipzig.

Zwölf Minuten später war nicht nur Hoffmanns Einsatz beendet, sondern auch ihre sportliche Zeit bei den Breisgauerinnen: Die 25-Jährige wurde gegen Selina Vobian ausgewechselt. Drei Tage zuvor war bekannt geworden, dass Hoffmann wie sechs andere Freiburgerinnen den Klub im Sommer verlassen werden.

Seit Dienstag steht fest, wo es für die Mittelstürmerin oder offensive Außenspielerin weitergeht. Ausgerechnet RB Leipzig nimmt Hoffmann für zwei Jahre bis Sommer 2026 unter Vertrag. Mit ihrem Assist bewarb sie sich also indirekt beim neuen Arbeitgeber. Für die Sachsen ist es nach Ersatzkeeperin Lina von Schrader (TSG Hoffenheim) der zweite Neuzugang für die kommende Saison.

"Meinungsstarke Persönlichkeit"

"Giovanna ist eine erfahrene Bundesliga-Spielerin, die uns in der Offensive verstärken wird", sagt Viola Odebrecht, RB-Leiterin für Frauen- und Mädchenfußball: "Sie hat eine hohe Präsenz und kann sowohl in der Sturmspitze als auch über die Flügel durch ihre Schnelligkeit gefährlich werden. Ihr guter Torabschluss ist dabei ein zusätzlicher Vorteil. Ich bin überzeugt, dass sie uns auch abseits des Platzes durch ihre meinungsstarke Persönlichkeit weiterhelfen wird."

"Die Art und Weise, wie RB Leipzig Fußball spielt und der Weg, den man die nächsten Jahre im Frauenfußball gehen möchte, haben mich von dem Wechsel überzeugt", sagt Hoffmann selbst, die auf bisher 80 Bundesliga-Spiele und sieben Tore zurückblickt - für den Sport-Club sowie zuvor für Werder Bremen.

In Freiburg pendelte sie 2023/24 zwischen Ersatzbank und Startelf, wurde in 15 ihrer 21 Saisonspiele eingewechselt. In Leipzig, trotz der abschließenden Niederlage knapp vor Freiburg platziert, erhofft sich die Angreiferin mit der neuen Rückennummer 7 nun eine wichtigere Rolle.