"Ein angeschlagener Boxer schlägt am gefährlichsten zurück": Dotchev warnt vor Türkgücü

Mit dem 2:0 gegen Würzburg hat der MSV Duisburg seine Negativserie beendet. Gegen Türkgücü München möchte Trainer Pavel Dotchev weiter auf die eigenen Stärken setzen.

Der MSV Duisburg konnte mit dem 2:0-Erfolg gegen die Würzburger Kickers die vierte Niederlage in Folge vermeiden. Weiter geht es für den MSV und Trainer Pavel Dotchev am Montag (19 Uhr) bei Türkgücü München. Dabei kann Dotchev auf eine große Kaderbreite zurückgreifen, auch Chinedu Ekene und Rudolf Ndualu, denen kleinere Verletzungen zu schaffen machen, können voraussichtlich spielen. Stoppelkamp und Bouhaddouz könnten nach einer intensiven Trainingswoche ebenfalls zur Verfügung stehen.

Dotchev weiß um die Stärken der Münchner. Petr Ruman, Trainer von Türkgücü München, hat seine Mannschaft in dieser Saison bereits mit drei verschiedenen Systemen auflaufen lassen. "Das macht die Situation für mich nicht gerade einfach, denn ich kann nur erraten und vermuten, wie er eventuell spielt." Außerdem beschreibt der 55-Jährige die Münchner (nur neun Punkte aus sieben Spielen) als möglichen Stolperstein, denn: "Ein angeschlagener Boxer schlägt am gefährlichsten zurück".

Die eigenen Stärken im "Marathonlauf" einsetzen

Auf die letzten Tage blickt Dotchev positiv zurück: "Die vergangene Woche und das Spiel gegen Würzburg haben uns sehr gut getan. Ich gehe davon aus, dass wir am Montagabend noch ein paar Prozente zulegen können, sowohl konditionell als auch spielerisch. Das macht uns gefährlich", sagt der 55-Jährige. Die eigenen Stärken möchte er mit seiner Mannschaft auch beim Spiel in München umsetzen, nämlich "defensiv schnell umschalten und schnell hinter den Ball kommen". Außerdem will der Bulgare mit seinem Team so viel Kontrolle wie möglich in der gegnerischen Hälfte bekommen, um die Defensive zu entlasten.

In der vergangenen Saison konnten beide Teams jeweils einen Sieg im direkten Vergleich erringen. Das Flutlichtspiel am Montagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) ist für beide Mannschaften wichtig, um an der oberen Tabellenhälfte dranzubleiben. Dotchev ist sich sicher, dass er und der MSV im "Marathonlauf", wie er die Liga beschreibt, einen einstelligen Tabellenplatz erreichen können.