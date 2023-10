Ein anderer DFB-Kapitän? Gündogan hätte "dafür Respekt gehabt"

Die erste Kontaktaufnahme zwischen Ilkay Gündogan und Julian Nagelsmann lief noch ins Leere, beim ersten tatsächlichen Gespräch gab es dann gleich eine frohe Botschaft.

Als Julian Nagelsmann seinen ersten Kader zusammenstellte und die Spieler persönlich über die Nominierung informieren wollte, hörte er bei Ilkay Gündogans Telefon nicht den Kapitän der DFB-Auswahl, sondern nur ganz lange den Klingelton. "Ich habe den ersten Anruf verpasst, weil ich mit dem Kleinen zu Gange war", verriet der Mittelfeldspieler des FC Barcelona zu Beginn der US-Reise.

Als die beiden dann telefonisch das erste Mal miteinander sprachen, teilte der neue Bundestrainer dem Triple-Sieger mit, dass dieser sein Spielführer bleiben werde. Gündogan, der erst im September von Nagelsmann-Vorgänger Hansi Flick zum neuen Kapitän auserkoren worden war, hätte aber auch eine andere Entscheidung akzeptiert.

"Ein neuer Trainer bringt immer gewisse neue Dynamiken mit, das ist ja vollkommen klar. Wenn er gesagt hätte, ich habe da eine klare Vorstellung und es wäre jemand anderes gewesen, hätte ich dafür auch Respekt gehabt", erklärt Gündogan. Ob mit oder ohne die Kapitänsbinde - Gündogan sieht sich "immer als Vorbild für die Mannschaft, für meine Mitspieler, vielleicht auch gerade für die etwas Jüngeren, die noch nicht so viel Erfahrung haben".

Alles Aussagen, mit denen der Ex-Bundesliga-Profi (Nürnberg, Dortmund) einmal mehr seine Rolle als absoluter Teamplayer untermauert - und das eben mittlerweile auch nicht nur dank seiner Spielweise.

Das Wesentliche wird "persönlich" besprochen

Dennoch freute er sich natürlich, dass Nagelsmann ihn weiter in dieser offensichtlichen Anführer-Rolle sieht. "Das fand ich toll", erinnert sich Gündogan noch an das erste Gespräch mit dem Ex-Bayern-Trainer. Vielleicht auch deshalb, weil darüber hinaus am Telefon nicht viel mehr ausgetauscht wurde. "Er hat gesagt, dass es viele Sachen zu besprechen gibt, aber dass wir das alles persönlich machen werden."

Für regen Austausch - und nicht nur zwischen den Nagelsmann und Gündogan - ist die anderweitig vieldiskutierte US-Reise der Nationalelf sicherlich bestens geeignet.