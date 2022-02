Ein alter Bekannter lockt erfolgreich: Shaqiri wechselt zu Chicago Fire

Nach Stationen in England, Deutschland, der Schweiz, Italien und Frankreich bricht für Xherdan Shaqiri ein neues Kapitel an: Der 30-Jährige wechselt in die MLS zu Chicago Fire.

Neue Lust auf Fußball in den USA: Xherdan Shaqiri wechselt von Lyon zu Chicago Fire. imago images/PanoramiC

Der Mittelfeldspieler verlässt Olympique Lyon nach wenigen Monaten und sucht in der US-amerikanischen Profiliga eine neue Herausforderung. Erst im Sommer war der Schweizer Nationalspieler vom FC Liverpool zu Olympique Lyon gewechselt, nach sechs Monaten und 17 Pflichtspielen (zwei Tore) trennen sich ihre Wege wieder.

In den USA schließt sich der frühere Bayern-Profi Chicago Fire an, dem Klub, bei dem auch Bastian Schweinsteiger seine Karriere ausklingen ließ (2017-2019). Der MLS-Klub gab die Verpflichtung des Schweizers am Mittwoch bekannt. Demnach hat Shaqiri einen Vertrag bis 2024 unterschrieben und wird dem Klub zufolge der teuerste Transfer der Klubgeschichte. Dem Vernehmen nach soll die Ablöse rund sieben Millionen Euro betragen.

Zuletzt war bei Shaqiri noch über einen Transfer zum Schweizer Klub FC Sion spekuliert worden, doch dieser kam bis zum 31. Januar nicht zustande. Das Transferfenster in den USA öffnet erst am 10. Februar und schließt am 4. Mai.

Lockruf des Sportdirektors aus Baseler Zeiten

Einen wesentlichen Einfluss auf Shaqiris Schritt in die MLS dürfte Georg Heitz gespielt haben. Der aktuelle Sportdirektor von Chicago Fire war 2009 in dieser Rolle beim FC Basel tätig, als Shaqiri beim Schweizer Topklub debütierte. Mittlerweile kann der bullige Linksfuß, der mit den Münchnern zwischen 2012 und 2015 drei deutsche Meisterschaften, zweimal den DFB-Pokal und die Champions League (2013) gewann, auf 100 Länderspiele (26 Tore) für die Eidgenossen zurückblicken.

Vorbereitung auf die vierte WM-Endrunde

Im vergangenen Sommer erreichte er mit dem EM-Viertelfinaleinzug (1:3 gegen Spanien i.E.) das beste Turnierergebnis einer Nati. Im kommenden Winter will er sich mit den Schweizern bei der WM in Katar beweisen. Nach 2010, 2014 und 2018 wird es für ihn dann aller Voraussicht nach die vierte WM-Endrunde sein.

Einspielen wird er sich auf dieses Großereignis ab sofort in Chicago. Die MLS-Saison beginnt für Fire in der Eastern Conference am letzten Februar-Wochenende mit einem Auswärtsspiel bei Inter Miami.