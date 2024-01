Ein altbekanntes Gesicht an der Seitenlinie: Bürger wird Cheftrainer bei Carl Zeiss Jena

Pünktlich zum Auftakt der Wintervorbereitung hat der FC Carl Zeiss Jena seinen neuen Cheftrainer präsentiert. Rückkehrer Henning Bürger soll künftig neue Impulse vom Spielfeldrand aus setzen.

Henning Bürger ist zurück an der Seitenlinie des FC Carl Zeiss Jena. Nach dem etwas überraschenden Knall vor wenigen Tagen, an dessen Ende der gesamte Trainerstab inklusive des Headcoaches René Klingbeil die Ämter niederlegen musste, präsentierte der Tabellenachte der Regionalliga Nordost pünktlich zum Auftakt der Winter-Vorbereitung am 4. Januar seinen Nachfolger. Henning Bürger wird künftig die Geschicke in Jena leiten.

Bekanntes Terrain

Mit Bürger kehrt zugleich ein bekanntes Gesicht auf die Trainerbank zurück. Es ist nämlich noch gar nicht so lange her, als der Fußballlehrer das letzte Mal beim FCC an der Seitenlinie stand. Von November bis Dezember 2022 war der 54-Jährige nach der Entlassung von Andreas Patz bereits als Interimstrainer eingesprungen. Schon damals wurde über einen längerfristigen Verbleib Bürgers spekuliert, letztlich wurde er aber durch René Klingbeil ersetzt. Nach dessen Entlassung kam der Verein nun erneut auf ihn zu. Nach seiner ersten Amtszeit in der Zweitliga-Saison 2007/2008 ist es somit bereits das dritte Engagement an der Seitenlinie des FCC.

Assistieren wird ihm übergangsweise Munier Raychouni, der weiterhin als Trainer hauptverantwortlich für die U 19 des Vereins sein wird. Gleichzeitig nimmt zum Trainingsauftakt ein neuer Torwarttrainer seine mannschaftsübergreifende Tätigkeit im Trainerstab des NLZ auf, der zukünftig auch für die Regionalligamannschaft des FCC verantwortlich ist.

Teamplayer und Mentor

Mit Bürger sitzt nun ein Fußballlehrer auf dem Trainerstuhl, der "die Brücke zum eigenen Nachwuchs schlägt, was in der Umsetzung unseres Zukunftskonzepts eine maßgebliche Komponente darstellt", so Sportdirektor Stefan Böger. "Er ist ein absoluter Teamplayer mit guter und klarer Kommunikation und hat zudem auch bereits nachgewiesen, dass er die Mannschaft führen kann", ist sich Böger sicher.

"Viel Zeit zum Überlegen blieb nicht", resümiert Bürger die Verhandlungen. Die war aber auch nicht von Nöten. Bürgers Entschluss stand schnell fest. "Ich wurde gefragt, ob ich hier Verantwortung übernehmen möchte. Es stehen in den kommenden Tagen und Wochen viele Aufgaben an, die bewältigt werden müssen", zeigt sich der Cheftrainer enthusiastisch.

Es wartet also viel Arbeit auf den neuen Chefanweiser. Viel Zeit zum Eingewöhnen wird Bürger aber ohnehin nicht benötigen. In rund zwei Wochen, am 21. Januar, startet Jena mit dem Nachholspiel des 17. Spieltages gegen den FC Eilenburg in die Restrunde.