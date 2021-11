"Ein Albtraum nach dem anderen" - Solskjaer bei ManUnited angeblich vor dem Aus

Die nächste Demütigung. Nicht von Liverpool oder Manchester City, sondern von Abstiegskandidat Watford. Manchester United eilt unter Ole Gunnar Solskjaer von Tiefpunkt zu Tiefpunkt. Wie lange noch?

"Es gibt nicht viel zu sagen. Es war peinlich, Manchester United so spielen zu sehen", brachte es United-Torhüter David de Gea nach der blamablen 1:4-Niederlage auf den Punkt. "In der ersten Hälfte hätten wir auch vier Tore kassieren können", meinte der Spanier, der in der Anfangsphase sogar noch zwei Elfmeter parierte: "Es war hart, das Team heute spielen zu sehen. Es war ein Albtraum nach dem anderen. Völlig inakzeptabel für diesen Klub und die Qualität der Spieler, die wir haben."

Wir versuchen, unser Bestes zu geben, aber mit Sicherheit läuft irgendetwas sehr falsch. David de Gea

Die fehlende Spielidee wird Ole Gunnar Solskjaer von seinen zahlreichen Kritikern immer wieder vorgeworfen. De Geas Klartext nach der Partie schien in eine ähnliche Richtung zu gehen: "Wir wissen nicht, was wir mit dem Ball anfangen sollen, wir kassieren viel zu viele Tore", lautete seine vernichtende Kritik. "Wir versuchen, unser Bestes zu geben und für das Team zu kämpfen, aber mit Sicherheit läuft irgendetwas sehr falsch. Das sieht man in den Spielen - das Niveau ist sehr schlecht. Entschuldigung an die Fans - einmal mehr."

Peinlich. Inakzeptabel. Nicht gut genug.

Ausdrücke, die man nach United-Spielen zuletzt immer wieder hörte. Vier der letzten fünf Premier-League-Spiele hat Manchester United verloren. Und am kommenden Sonntag geht es zu Spitzenreiter Chelsea, der bereits zwölf Punkte vor dem taumelnden Rekordmeister liegt.

Medien: United beraumt Notfall-Meeting am Samstagabend an

Ob Solskjaer an der Stamford Bridge noch auf der Bank sitzt? Einem Bericht der "Sunday Times" zufolge soll die Klubführung ein Notfall-Meeting für den Samstagabend anberaumt haben. Das Boulevardblatt "The Sun" schrieb bereits von der feststehenden Entlassung "binnen 48 Stunden". So oder so, irgendwann werden selbst die Glazers nicht mehr tatenlos zusehen - vor allem, wenn die Champions-League-Millionen in Gefahr geraten. Was sie längst tun.

Viele Fans scheinen mit ihrer Geduld jedenfalls am Ende zu sein. Als die Spieler und Solskjaer nach dem Spiel an der Vicarage Road Richtung Kurve gingen, wurde speziell der Trainer mit Buhrufen und eindeutigen Gesten bedacht. Bruno Fernandes, am Samstag auch ein Schatten seiner selbst, legte sich deshalb mit den Fans an, zeigte an, sie sollten auch die Spieler kritisieren, und musste von Teamkollege Fred weggezogen werden.

Und was sagte Solskjaer? Auch das gleiche, wie nach den zahlreichen verkorksten Auftritten der letzten Zeit - inklusive: "Ich glaube daran, dass wir es noch umdrehen können." Mit dieser Meinung steht er allerdings zunehmend alleine da.