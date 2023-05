Ein Abstimmungsproblem ohne Schindler und Vindahl? "Das gab's vorher auch"

An diesem Freitag ist der 1. FC Nürnberg in Magdeburg zu Gast und muss dabei ohne Kapitän Christopher Schindler und Torwart Peter Vindahl auskommen. Sorgen macht sich Trainer Dieter Hecking allerdings nicht - im Gegenteil.

Eine Szene, zwei Verletzte: Kurz nach dieser Grätsche prallt Christopher Schindler (in Rot) mit Peter Vindahl (in Blau) zusammen. IMAGO/Zink

Der Satz hätte es durchaus hergegeben, kurz zu grinsen oder zumindest das Gesicht ein wenig zu verziehen, doch an Dieter Heckings Miene änderte sich nichts. "Natürlich haben sie noch nie so zusammengespielt. Und vielleicht gibt's auch das eine oder andere Abstimmungsproblem", sagte Nürnbergs Trainer und ließ dann jenen Halbsatz folgen, bei dem man als Zuhörer durchaus etwas schmunzeln konnte: "Aber das gab's vorher auch", meinte Hecking.

Sechs Gegentore hat der Club alleine in den vergangenen 180 Minuten hinnehmen müssen. Dass nun auch noch Christopher Schindler und Peter Vindahl ausfallen, macht die Situation nicht leichter - Hecking will deshalb aber nicht in Negativität verfallen. "Ich sehe das nicht immer gleich als Schwierigkeit an", sagt Nürnbergs Trainer, der auch beim Blick auf die Tabelle weniger besorgt ist als der FCN-Anhang.

"Jeder will immer spielen, also hat er jetzt die Chance"

Lösungssuche statt Klagelied: Das ist Heckings Ansatz vor der Partie beim 1. FC Magdeburg. Dass Schindler und Vindahl beim vorletzten Auswärtsspiel der Saison mit schweren Verletzungen außen vor sind, sei zwar "nicht normal", sagt der Club-Coach - aber er sieht es eher so: "Jeder will immer spielen, also hat er jetzt die Chance, einen großen Anteil dazu beizutragen, dass wir ein erfolgreiches Ergebnis liefern."

Anstelle von Schindler dürfte James Lawrence an der Seite von Jannes Horn in der Innenverteidigung spielen, Vindahls Platz zwischen den Pfosten wird Carl Klaus übernehmen. Der Torhüter hat zwar nur sieben Pflichtspiele seit September 2020 bestritten, dennoch ist Heckings Vertrauen in den 29-Jährigen groß. "Er ist ein richtig guter Torwart und hat das auch nachgewiesen", sagt Hecking und betont auch deshalb, "null Bedenken" zu haben, weil Klaus "jeden Tag im Training" sei und deshalb genau wisse, "was wir für Abläufe haben".

Tatsächlich hat der Club trotz der Ausfälle nach wie vor eine schlagkräftige Mannschaft aufzubieten. Und diese soll nun in Magdeburg punkten, um den Klassenerhalt möglicherweise schon an diesem Wochenende in trockenen Tüchern zu haben.