"Ein absolutes Highlight": Kleinfeld-Weltmeister Frank krallt sich die Kanone

Rico-Rene Frank ist der Gewinner der "Torjägerkanone™ für alle" in den siebten Ligen. Mit 55 Toren in 32 Spielen krönte sich der wuchtige Flügelspieler, der bis 2021 für Deutschlands Kleinfeld-Nationalmannschaft auf Torejagd ging, mit dem Titel.

Wuchtig, pfeilschnell und eiskalt vor dem Tor. Rico-Rene Frank vom Bezirksligisten FC Germania Bleckenstedt bringt alles mit, was ein guter Stürmer braucht. Dennoch ist der 30-jährige Familienvater kein Stürmer im klassischen Sinne. Während seine Konkurrenten Sitter, Gara Ali und Co. in ihren Teams hauptsächlich als reine Tormaschinen fungierten, inszenierte Frank als Flügelspieler seine Treffer oft selbst.

"Ich ziehe von links gerne nach innen, um mit meinem starken rechten Fuß zum Abschluss zu kommen", beschreibt Frank sein Erfolgsrezept, das stark an die Signature-Finte von Bayerns Arjen Robben erinnert - und bekanntermaßen Früchte trägt: 55-mal traf Frank in dieser Saison ins Schwarze, einmal öfter als sein Hauptkonkurrent Lucas Sitter vom TSV Langstadt (54 Tore), und ist somit der beste Siebtliga-Angreifer Deutschlands.

Viele sagen, dass man mit 30 im besten Fußballer-Alter ist. So langsam verstehe ich das. Rico-Rene Frank (30) über alte Fußball-Weisheiten

"Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen", erinnert sich der Angreifer an das Saisonfinale zurück. Sitter hatte sich mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Sommerpause verabschiedet. Frank musste am letzten Spieltag also dreimal treffen, um sich die Kanone zu schnappen, bei Gleichstand hätte Sitter aufgrund des besseren Quotienten Vorrang erhalten. "Dass es auf meine alten Tage geklappt hat, ist eine tolle Sache. Viele sagen, dass man mit 30 im besten Fußballer-Alter ist. So langsam verstehe ich das."

Trotz höherklassiger Vergangenheit, unter anderem in der Landes- und Oberliga für den MTV Wolfenbüttel, sei Frank laut eigenen Angaben aktuell "so gut wie noch nie". Das liegt zum Teil auch am Spielstil in der siebten Liga. "In der Oberliga haben wir jedes Jahr gegen den Abstieg gespielt, da hat man in der Regel nicht so oft den Ball. Das ist jetzt anders. Wenn man um die Meisterschaft spielt, fährt man zwangsläufig mehr Angriffe als ein Team, das hinten drinsteht", erklärt Frank, der sich mit 46 Toren in 65 Landesliga-Spielen und 13 Treffern in 45 Oberliga-Partien auch im höherklassigen Amateurfußball bewiesen hat.

Windeln statt National-Trikot

Mit der Geburt seines Sohnes vor zwei Jahren änderte sich das Leben des damals 28-Jährigen, der eine Meisterstelle beim Automobilhersteller Volkswagen hat, maßgeblich. Den Aufwand, den höherklassiger Fußball verlangt, konnte und wollte Frank nicht mehr betreiben - die Familie rückte logischerweise in den Vordergrund. Das bedeutete auch das Ende seiner Nationalmannschaftskarriere. Bitte was? Von 2018 bis 2021 war Frank Teil der deutschen Kleinfeld-Nationalmannschaft. "Der DKFV (Anm. d. Red.: Deutscher Kleinfeld-Fußball-Verband) ist ein eigenständiger Verband, der über ein Auswahlverfahren die zwölf besten Spieler nominiert", erklärt Frank. In seinem Premieren-Jahr gewann er dann sogar direkt die Kleinfeldfußball-Weltmeisterschaft in Portugal - ein "einzigartiger Moment" in seiner Karriere.

Komplett austreiben konnte man ihm den Fußball aber nicht. Das wird früher oder später auch sein Sohn zu spüren bekommen. "Ich bin auf jeden Fall dran, ihn zum Fußballspielen zu bewegen. Da hat er mit mir leider ein schweres Los gezogen. Im Vergleich zu mir wird er noch eine Schippe drauflegen müssen", witzelt Frank über den möglichen Startschuss einer großen Fußballer-Karriere seines Sohnes. Er selbst hat, trotz zahlreicher Angebote, unter anderem aus der Regionalliga, aber kein Interesse mehr an einem weiteren höherklassigen Engagement. Dass man aber auch im mittelklassigen Amateurfußball Aufsehen erregen kann, hat Frank eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Für ihn ist die "Torjägerkanone™ für alle" definitiv "ein absolutes Highlight und eine tolle Möglichkeit, um die Aufmerksamkeit auch mal auf kleinere Ligen zu lenken und sich bundesweit mit den besten Torjägern messen zu können".