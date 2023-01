"Ein absoluter Gewinn für den Klub": Losilla verlängert in Bochum

Der VfL Bochum hat abermals mit seinem Kapitän verlängert. Der mittlerweile 36-jährige Anthony Losilla wird auch 2023/24 für den VfL auflaufen und dem Verein nach dem Karriereende erhalten bleiben.

Seit seinem Debüt an der Castroper Straße sind mittlerweile fast zehn Jahre vergangen, doch Anthony Losilla hat noch nicht genug vom VfL Bochum. Der mittlerweile 36-jährige Franzose hat seinen auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und bindet sich mit seiner Unterschrift auch für die Zeit nach der Karriere an seinen Herzensklub.

Auch mit 36 unverzichtbar

291 Spiele sind es mittlerweile, in denen der Mittelfeldmann im Trikot des VfL das Feld betrat. Auch in dieser Saison stellt er eindrucksvoll seinen enormen Wert für das Team von Trainer Thomas Letsch unter Beweis: In allen 15 Partien der laufenden Bundesliga-Saison stand Losilla in der Startelf, nur einmal wurde er ausgewechselt.

Für Patrick Fabian, Geschäftsführer Sport, war die Verlängerung in Anbetracht der Qualitäten Losillas eine durchweg logische Entscheidung: "Toto im Team zu haben bedeutet: Sportliche Qualität, Fleiß, Erfahrung, ein Höchstmaß an Identifikation mit dem Verein, hundertprozentige Fokussierung auf den Job. Anthony Losilla ist ein Vorbild, nicht nur für junge Spieler. Er geht immer voran, ob im Training oder im Spiel." Kurz gesagt: "Ein absoluter Gewinn für den Klub."

Nach der Karriere winkt ein Trainerposten

Es wundert daher nicht, dass das neue Arbeitspapier des Routinier eine beiderseitige Option beinhaltet, die dem dann 38-Jährigen eine weitere Verlängerung bis Sommer 2025 in Aussicht stellt. Egal, ob dieser Fall eintritt - Losilla wird in jedem Fall an der Castroper Straße bleiben. Im Anschluss an seine aktive Laufbahn winkt eine Tätigkeit als Trainer.

"Ich habe die längste Zeit meiner Profikarriere in Bochum und beim VfL verbracht. Stadt und Verein sind mir ans Herz gewachsen, meine Familie ist hier, wir fühlen uns wohl", wird Losilla auf der Vereinswebseite zitiert. "Das Engagement ist groß, ich brenne nach wie vor für den VfL und bin bereit, das Team auf dem Platz zu unterstützen." Des Weiteren freue er sich sehr, "dass auch die sportlich Verantwortlichen beim VfL das Vertrauen in mich haben, sogar über die aktive Karriere hinaus. Ich möchte dabei mithelfen, zukünftige Spielergenerationen für den VfL zu begeistern und auszubilden."