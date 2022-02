"Ein absoluter Fachmann": Matthias Mink wird neuer Coach von Fortuna Köln II

Große Überraschung bei der U 23 von Fortuna Köln: Matthias Mink, Ex-Profi und mittlerweile UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber, steht ab sofort bei der zweiten Garde des Traditionsklubs an der Seitenlinie.

Gute Neuigkeiten aus dem Lager der U 23 von Fortuna Köln: Nachdem Micha Skorzenski seinen Trainerposten aufgrund von Long-Covid-Erscheinungen zum Jahreswechsel aufgeben musste, hat der Verein nun einen Nachfolger präsentiert: Und es ist kein Unbekannter. Matthias Mink, 156-maliger Zweitliga-Profi und mittlerweile UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber, übernimmt ab sofort den Trainerjob beim Traditionsklub, das teilte die Fortuna kürzlich auf ihrer Homepage mit.

Zurück an alter Wirkungsstätte

Mink ist damit zurück an alter Wirkungsstätte. Von 1992 bis 1999 stand er für die Fortuna 156-mal in der zweiten Liga auf dem Platz, später übernahm er dann von 2007 bis 2011 den Posten des Cheftrainers und führte Köln bis in die Regionalliga. Im Anschluss stand der Fußballlehrer bei diversen Regionalligisten unter Vertrag, etwa bei Bayern Leverkusen II, Hessen Kassel oder dem FC Homburg.

Doch was sucht ein UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber in der Oberliga? Was auf den ersten Blick wie ein Rückschritt erscheint, ist in Wahrheit ein Multifunktionspaket, das Mink künftig bei der Fortuna beschäftigen wird. Neben seiner Tätigkeit als Cheftrainer der U 23 wird sich Mink im Verein auch um die individuelle Förderung und Top-Talente der Leistungsmannschaften, die Weiterentwicklung der Trainer in diesem Bereich und die Verzahnung zwischen den einzelnen Jugend-Mannschaften und dem Aushängeschild, dem Regionalliga-Team, kümmern. Neben dem Ziel, den Klassenerhalt mit der U 23 zu erreichen, erwartet Mink also eine ganze Reihe neuer Aufgaben bei seinem neuen alten Verein.

"Ich freue mich, dass wir mit Matthias einen absoluten Fachmann für uns gewinnen konnten. Wir sind durch ihn nun noch deutlich besser aufgestellt im gesamten LZ. Er hat lange hier gespielt, er kennt den Verein aus dem Effeff. Für die U 23 konnten wir uns mit ihm einen Top-Trainer, einen echten Hochkaräter, sichern. Damit wollen wir auch den Stellenwert dieser Mannschaft in dem gesamten Konstrukt unterstreichen. Er wird den jungen Spielern mit seiner langjährigen Erfahrung, die er im Profi-Bereich gesammelt hat, viele wertvolle Dinge mitgeben können", freut sich LZ-Leiter Timo Westendorf.