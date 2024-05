"Ein absoluter Anker": Stiefler verlängert in Unterhaching

Manuel Stiefler läuft auch in den kommenden beiden Spielzeiten für die SpVgg Unterhaching auf. Der 35 Jahre alte Mittelfeldspieler verlängerte seinen Vertrag bis Sommer 2026.

"Manu war in den letzten Jahren ein absoluter Anker auf und außerhalb des Platzes, der maßgeblich an den Erfolgen des Vereins beteiligt war", beschreibt Sportdirektor Markus Schwabl in einer Vereinsmitteilung der SpVgg Unterhaching Manuel Stiefler. "Durch seine resolute Spielweise und professionelle Einstellung ist er ein großes Vorbild für unsere jungen Spieler und deshalb ein wichtiger Bestandteil unserer Philosophie. Wir sind sehr froh, dass auch er weiterhin vorangeht und sich für eine Zukunft in der Vorstadt entschieden hat."

Über 250 Profi-Einsätze

Bis 30. Juni 2026 bleibt der einstige Flügelspieler, der mittlerweile im zentralen Mittelfeld und zunehmend auch als Innenverteidiger zum Einsatz kommt, in Unterhaching. Stiefler, der unter anderem im Nachwuchs des 1. FC Nürnberg ausgebildet wurde, absolvierte für den 1. FC Saarbrücken, SV Sandhausen, Karlsruher SC sowie Unterhaching bislang insgesamt 109 Spiele in der 2. Bundesliga sowie 150 Partien in der 3. Liga.

"Ich bedanke mich bei allen Verantwortlichen für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf weitere zwei Jahre im Haching-Trikot. Außerdem möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mich ganz herzlich bei meinen Teamkollegen sowie allen Fans für die schöne gemeinsame Zeit zu bedanken. Ich fühle mich sowohl in der Vorstadt als auch im gesamten Verein sehr wohl, bin stolz auf die Leistung der letzten Jahre und brenne auch in Zukunft dafür, die positive Entwicklung der Spielvereinigung weiter voranzutreiben", lässt sich der gebürtige Bayreuther, der 2021 von AE Larisa kam, zitieren.