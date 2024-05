Ein 0:6, das nachwirkt: Wätjen will im Finale "offene Rechnung begleichen"

Zum dritten Mal in Folge bestreitet die U 19 von Borussia Dortmund das Finale um die Deutsche Meisterschaft. Am Donnerstag kommen beim BVB-Nachwuchs im Duell mit Hoffenheim auch Revanche-Gelüste auf.

Druck verspürt Mike Tullberg vor seinem dritten Endspiel in Folge um die Deutsche Meisterschaft nicht. "Für uns steht der Gewinn der Westdeutschen Meisterschaft an erster Stelle. Das war unser Ziel vor der Saison, weil wir uns dort für die Leistung einer gesamten Saison belohnt haben", betont Dortmunds U-19-Trainer im Interview mit dfb.de: "Die Endrunde, in der man sich in drei Spielen durchsetzen muss, ist wie ein neuer Wettbewerb."

Ins Endspiel am Donnerstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) geht sein Team in einer Außenseiterrolle. "Die TSG Hoffenheim ist für mich der klare Favorit", macht Tullberg keinen Hehl aus der TSG-Dominanz in dieser Saison: "Die Mannschaft hat sich auch im DFB-Pokal der Junioren im Endspiel gegen den SC Freiburg durchgesetzt. Eines ist aber klar: Nach dem Finale in Oberhausen werden so oder so nur Gewinner auf dem Platz stehen. Das eine Team darf sich Deutscher Meister nennen, das andere Staffelsieger."

Den 2. September 2023 hat der BVB "echt verhauen"

Dass das die Spieler nicht unterschreiben werden, ist selbstredend. Unmittelbar nach dem gewonnenen Halbfinale gegen Hertha BSC stellte Top-Talent Kjell Wätjen, das auch bei den Profis schon für Furore sorgte, ohne Umschweife klar: "Es war auch ein Saisonziel, eine Möglichkeit zu erhalten, für dieses Spiel, das wir echt verhauen haben, Revanche nehmen zu können. Diese offene Rechnung wollen wir jetzt im Finale begleichen."

Der 18-Jährige bezog sich dabei explizit auf den 2. September 2023, als der BVB in der ersten Runde des DFB-Pokals böse in Hoffenheim unter die Räder geriet. 0:6 gingen die Westfalen bei der TSG unter, U-17-Weltmeister Max Moerstedt traf doppelt.

Ich weiß, dass es bei den Jungs noch juckt. Mike Tullberg

"Die Partie liegt neun Monate zurück und ich kann das Ergebnis einordnen", sagte Tullberg: "Damals ist viel zusammengekommen und keiner von uns hatte einen guten Tag erwischt. Wir haben nach dem 0:2-Rückstand alles versucht, leider ist es in die Hose gegangen. Für mich spielt diese Partie keine Rolle mehr. Allerdings weiß ich, dass es bei den Jungs noch juckt."

BVB-Quartett will weitere Finalniederlage verhindern

Gemeinsam mit Paris Brunner, Vincenzo Onofrietti und Cole Campbell ist Wätjen einer von vier Dortmunder Spielern, die auch im Finale 2023 auf dem Rasen standen, als der BVB mit 2:4 nach Verlängerung in Mainz verlor. Eine weitere Finalniederlage soll unbedingt verhindert werden.

Ankommen wird es laut Tullberg aufs Kollektiv: "Die Mannschaft hat verstanden, dass wir nur als Einheit funktionieren können. Der einzelne Spieler sieht nur dann gut aus, wenn die gesamte Mannschaft harmoniert."