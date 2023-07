Eimsbütteler TV: Eine Erfolgsgeschichte ohne Mäzen

Binnen kürzester Zeit schaffte der Eimsbütteler TV den Aufstieg aus der Hamburger Bezirksliga in die Regionalliga Nord. Zusammenhalt und gute Jugendarbeit sind das Erfolgsrezept.

Freude über den dritten Aufstieg in Folge: der Eimsbütteler TV spielt in der bald startenden Saison in der Regionalliga Nord. IMAGO/Lobeca

Es ist gar nicht lange her, da hießen die Gegner des ETV noch HFC Falke, Niendorf III oder Wellingsbüttel, und der Kassierer begrüßte am Lokstedter Steindamm 80 Zuschauer, am besten per Handschlag. Demnächst geht es für die Eimsbütteler gegen den SV Meppen, den VfB Oldenburg und den Profi-Nachwuchs des HSV. Denn gegen Kilia Kiel (4:0) bejubelten 2.400 Fans auf demselben Sportplatz den dritten Aufstieg hintereinander.

Das größte Problem war, aus der siebtklassigen Bezirksliga herauszukommen: Erst im dritten Anlauf klappte dies 2019 - danach begann der direkte Durchmarsch in die Regionalliga: Nach den Saisonabbrüchen 2020 und 2021 stieg man als Quasi-Neuling mit zwölf Punkten Vorsprung in die Oberliga auf, wo nun sofort Platz drei zur Rückkehr in die Regionalliga Nord reichte.

Als Kollektiv erfolgreich

Jeder kennt sie, die Geschichten, in denen sich ein mehr oder minder zwielichtiger Mäzen in hohem Tempo seinen Traum vom großen Fußball erfüllen will. Allein im Norden fallen einem sofort die Beispiele TuS Hoisdorf, Hummelsbütteler SV oder FC Sylt ein. Genau so ein Fall ist der ETV eben nicht. Das einzige, wo hohes Tempo eine Rolle spielt, ist das System, das Trainer Khalid Atamimi spielen lässt. Die drei Aufstiege in Folge wurden mit 277 Toren (plus fünf in der Aufstiegsrunde) unter Dach und Fach gebracht. Zuletzt trug in der Oberliga Dominik Akyol mit 25 Saisontreffern den Großteil dazu bei.

Der 23-Jährige, der schon mit Altona 93 in der Regionalliga spielte, mag nach außen der Star sein - aber die Mannschaft lebt als Kollektiv, kann im "Wirbelsturm" auf Riesentalente wie Jephtah Asare (22), Tyrese Boakye (19) oder Leon Bolz (22) zurückgreifen, während das Herz der Mannschaft, Malik Yako (22), mit Rückkehrer Samuel Olayisoye (25) und Torwart Viktor Weber (20) die Defensive zusammenhält. Das Geheimnis des Erfolgs ist aber ein anders: Nahezu der gesamte Kader hat eine ETV-Vergangenheit und wurde in der riesigen Jugendabteilung ausgebildet. So entsteht ein Vereinszugehörigkeitsgefühl, und so sind auch die 2.400 Zuschauer zu erklären, denn in dem ganzen Konzept spielt selbst die 9. F-Jugend - die es wirklich gibt - eine Rolle.

Talente bleiben

"Bei uns steht die Entwicklung im Vordergrund", sagt Nachwuchs-Koordinator Jasper Hölscher, "wobei wir keineswegs immer in Konkurrenz zu anderen Vereinen treten. Wir haben seit Jahren gute Jugendtrainer und freuen uns über jeden Spieler, den wir nach oben verlieren." Wohl auch so war die im Winter lange intern umstrittene Meldung für die Regionalliga zu verstehen - und tatsächlich widerstand ein Großteil der umworbenen Talente den finanziell lukrativeren Angeboten. Aktuell versucht sich lediglich Michael Igwe (20) unter Profi-Bedingungen und wechselt zum Nachbarn Teutonia 05.

So gut die Mannschaft auch spielt, so eng der Verein auch zusammen steht, so viele Talente auch eine Chance wittern - am Ende ist natürlich das Team mit dem geringsten Etat Abstiegskandidat Nummer eins. Zumal das Umfeld noch in den Kinderschuhen steckt. Schließlich fordert der NFV neben einem neuem Stadion - die Heimspiele werden demnächst im Sportpark Eimsbüttel an der Hagenbeckstraße ausgetragen - diverse Funktionäre wie Sicherheitsbeauftragte oder ausgebildete Stadionsprecher. Und niemand wusste so richtig, wie eine Busreise inklusive Pizzaservice bei einem Auswärtsspiel beim Bremer SV zu organisieren wären.

Hölscher und Sambou tauschen Positionen

Einen neuen Sportchef musste sich der Verein auch noch suchen. Diese Position bekleidete Nachwuchskoordinator Jasper Hölscher bislang "nebenbei". Nun trat der 25-Jährige davon zurück, nachdem seine letzte Aktion die Verpflichtung eines neuen Rechtsverteidigers war. Dessen Name: Jasper Hölscher. Zwei Jahre lang sammelte er bei Eintracht Norderstedt sportliche Erfahrungen in der Regionalliga. Deshalb gilt er als Königstransfer unter den insgesamt neun Neuzugängen beim ETV, die er zusammen mit seinem Nachfolger Idrissa Sambou (scheidet als Aktiver aus und spielt nun bei DSC Hanseat) verpfichtet hat. Neben fünf A-Jugendlichen kommen Oskar Lenz (USA), Benjamin Lucht (TSV Sasel) und Henry Koeberer (Rugenbergen).