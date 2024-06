Eilenburg sichert sich Hinze

"Wir sind stolz" schreibt der FC Eilenburg in einer Meldung und leitet damit die Verkündung des Transfers von Finn Hinze ein. Der Defensivspieler wechselt vom SV Lichtenberg 47 nach Sachsen und hat dort bis 2026 unterschrieben. Für den SVL 47 absolvierte Hinze 2023/24 insgesamt 27 Oberliga-Spiele. Was Eilenburg vermutlich besonders mit Stolz erfüllt, ist die Tatsache, dass der Neuzugang auch schon zwei U-Länderspiele für Deutschland bestritt. Hinze begründet seinen Wechsel so: "In meinem Alter muss man regelmäßig auf hohem Niveau spielen. Insoweit war trotz einiger finanziell attraktiverer Angebote das Eilenburger Paket für mich am überzeugendsten."