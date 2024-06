Eilenburg schnappt sich Edelmann

Niclas Ben Edelmann kommt zum FC Eilenburg. Der 21-jährige Torwart spielte die vergangenen beiden Jahren für den FSV Schöningen in der Oberliga Niedersachsen. Der Wechsel nach Eilenburg ist auch ein Schritt in die Heimat, denn Edelmann wurde in der Jugend unter anderem bei Erzgebirge Aue ausgebildet.