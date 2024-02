Eilenburg: Pickroth und Erkan nicht mehr im Kader

Emanuel Pickroth (22) und Dervis Erkan (21) haben den FC Eilenburg zum Deadline-Day verlassen: Keeper Pickroth, ein Eigengewächs, kam in der Regionalliga einmal zum Einsatz, nahm zuletzt beruflich bedingt nur noch sporadisch am Trainings- und Wettkampfbetrieb teil. Defensivspezialist Erkan kam im Sommer vom FC Carl Zeiss Jena an die Mulde und absolvierte in der laufenden Saison fünf Regionalliga-Einsätze. Die neuen Vereine des Duos wurden nicht kommuniziert.