Eilenburg holt Weiß aus Rostock

Nächste Neuverpflichtung für den FC Eilenburg: Tom Weiß kommt vom Rostocker FC. Der 22-jährige angehende Sportmanagement-Student wurde in der Jugend beim Halleschen FC ausgebildet und wechselte später in das Leistungszentrum zum 1. FC Magdeburg, wo er in der U-19-Bundesliga zum Einsatz kam. Seit seinem Eintritt in den Männerbereich kann er auf 18 Regionalliga- sowie 48 Oberligaspiele mit insgesamt sechs Toren verweisen.