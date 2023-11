Eigentore, Antworten, Elfmeter-Drama: Kiel scheitert an Magdeburg

6:07Gegen Magdeburg bewies Holstein Kiel in dieser 2. Runde des DFB-Pokals große Nehmerqualitäten, schied am Ende aber doch aus. Erst kämpfte sich das Team nach schwacher erster Hälfte und 0:2-Rückstand zurück, in der Verlängerung retteten sie sich in der 121. Minute ins Elfmeterschießen. Dort bewies dann der FCM bessere Nerven.