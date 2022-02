Eigentor und gleich zwei Rekorde: Hallers turbulenter Abend

Das Achtelfinalhinspiel in der Champions League bei Benfica Lissabon dürfte Sebastien Haller wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Der Ajax-Stürmer traf auf beiden Enden des Feldes und brach damit zwei Königsklassen-Rekorde - einen kuriosen noch dazu.

Ob sich Sebastien Haller so sein erstes K.-o.-Spiel in der Königsklasse vorgestellt hatte? Wahrscheinlich hatte der ehemalige Frankfurt-Stürmer von einem Hattrick oder einem Kantersieg geträumt. Sein tatsächlicher Arbeitsnachweis beim 2:2 von Ajax Amsterdam bei Benfica Lissabon im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals am Mittwoch dürfte aber wohl in seinen kühnsten Träumen nicht vorgekommen sein.

Haller trifft ins falsche Tor

Der Abend begann denkbar schlecht: Nach einigen unglücklichen Aktionen lenkte der 1,90 Meter große Stürmer den Ball ins Tor - aber ins eigene. Bei einer scharfen Hereingabe von Benficas Jan Vertonghen bekam Haller seine Füße nicht mehr sortiert, sodass die Kugel vom rechten Schuh des Ivorers ins Tor der Amsterdamer sprang (26.).

Doch innerhalb von wenigen Minuten rehabilitierte sich Haller - und brach gleich zwei Rekorde. Einen Abstauber drückte er problemlos über die Linie. Und dieses Mal ins eigene Tor (29.).

Haaland nur noch Platz zwei

Damit markierte der beste Torschütze der laufenden Champions-League-Saison seinen bereits elften Treffer. Mehr Tore gelangen einem Debütanten in der Königsklasse noch nie. Die bisherige Bestmarke hatte sich bislang ein gewisser Erling Haaland mit seinen zehn Treffern in der Saison 2019/20 für RB Salzburg und den BVB mit Liverpools Roberto Firmino und Sadio Mané geteilt.

Doch zurück zu Haller. Denn der verbuchte gleichzeitig noch eine zweite Bestmarke, die so schnell wohl nicht wieder gebrochen wird. Noch nie war in der Champions League die Zeitspanne zwischen einem Eigentor und einem Treffer kürzer. Hallers drei Minuten waren eine Zeigerumdrehung weniger als Cadu (CFR Cluj), der beim 2:3 gegen den FC Bayern in der Gruppenphase der Saison 2010/11 einmal ins gegnerische und später ins eigene Tor traf.

Nach dem Schlusspfiff hielt sich Haller vorm UEFA-Mikrofon kurz: "Dass ich dann das Tor gemacht hab, war natürlich eine Erleichterung für mich so kurz nach dem Eigentor." Und zumindest einer der beiden Rekorde dürfte ihn den Treffer ins eigene Tor wohl bald vergessen lassen.