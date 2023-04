"Eigentor des Jahres": BVB-Fans mit Botschaft vor Konzernzentrale

Der Streit um die "Westfalenstadion"-Choreo bei Borussia Dortmund geht in die nächste Runde: Einige Anhänger haben auf die Kritik reagiert und eine Reaktion gezeigt.

Unbekannte Anhänger des BVB haben offenbar in der Nacht zum Samstag ein Banner vor die Konzernzentrale von Signal Iduna gehängt. Hintergrund ist die Choreographie der Dortmunder Anhänger am vorletzten Samstag beim Heimspiel gegen Union Berlin. (2:1). Auf der Südtribüne war ein Banner mit der Aufschrift "Für immer Westfalenstadion" zu sehen, was den Vorstandchef des Versicherungskonzerns "Signal Iduna" schwer verärgerte.

"Das bereitet mir Schmerzen", hatte Leitermann den "Ruhr Nachrichten" daraufhin gesagt. "Das tut weh, vor allen Dingen, wenn man die Historie kennt. Seit 17 Jahren heißt diese Fußballstätte Signal-Iduna-Park. Dem Verein hat es damals extrem geholfen. Für mich ist das inakzeptabel, wenn man bedenkt, wie sehr wir diesen Verein seit langer Zeit unterstützen und ihm auch zur Seite standen, als andere keinen Cent mehr geben wollten", so Leitermann.

Diese Kritik an der Choreo wollten die Anhänger der Dortmunder offensichtlich so nicht stehen lassen. "U. Leitermann, Eigentor des Jahres. Für immer Westfalenstadion", schrieben die Fans auf ein Banner, das sie vor der Konzernzentrale aufhingen.

Offener Brief ans Präsidium zum DFL-Vorhaben

Zudem beschäftigt die Anhängerschaft der Schwarz-Gelben der geplante Einstieg eines Investors in die DFL. In einem offenen Brief wenden sich die Fans an das Dortmunder Präsidium: "Als unsere demokratisch gewählten Repräsentanten bitten wir Sie, Ihren Einfluss in den Gremien von Borussia Dortmund, insbesondere in der Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, geltend zu machen, um sowohl dem von uns beschlossenen Grundwertekodex, als auch den Interessen der Mitgliedschaft Rechnung zu tragen. Diese sind unserer Ansicht nach mit einem Investoreneinstieg in die DFL kaum in Einklang zu bringen."

